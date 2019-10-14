اقتصاد مصر

كشف بيانات لوزارة المالية المصرية، أن عجز الموازنة العامة للدولة تراجع خلال يوليو من العام المالي 2019-2020 بنسبة 23.96 في المئة، على أساس سنوي.

وأضافت المالية، في تقرير أن عجز الموازنة العامة للدولة خلال يوليو بلغ 39.172 مليار جنيه، مقابل 51.514 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2018-2019.

وأشار التقرير، إلى أن العجز الكلي من الناتج المحلي خلال يوليو من 2019-2020 بلغ 0.6 في المئة، مقارنة بـ1 في المئة خلال الفترة ذاتها من نفس الشهر خلال 2018-2019.

وأوضحت المالية، أنه تم مراجعة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 4.44 تريليونات جنيه خلال 2017-2018، بدلاً من تقديرات سابقة بنحو 4.28 تريليونات جنيه، وفي حين قدر الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2018-2019 بنحو 5.52 تريليونات جنيه.

وأوضحت المالية، أنه تم تقدير الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.16 تريليونات خلال العام المالي 2019-2020.

وارتفعت الإيرادات خلال شهر يوليو الماضي من 2019-2020 بنسبة 18.6 في المئة، لتصل إلى 46.321 مليار جنيه، مقابل 39.049 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام المالي 2018-2019.

كما تراجعت المصروفات بنسبة 5.7 في المئة خلال يوليو الماضي، لتبلغ 85.298 مليار جنيه، مقارنة بـ 90.472 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

