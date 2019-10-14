اقتصاد مصر

كشفت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية عن تراجع أسعار الحديد بنسبة تجاوزت 10 في المئة خلال الفترة الماضية مؤكدة أن تراجع الأسعار عالميا اثر على الأسعار بالسوق المصري.

وأضافت الشعبة أن تراجع أسعار الحديد والخردة عالمياً، والتي بلغت 400 دولار، و215 دولارا للطن كان لها اكبر الأثر إلى جانب بعض العوامل المحلية وأهمها انخفاض أسعار الدولار

وأضافت الشعبة أن هبوط أسعار البيليت إلى حوالي 370 دولاراً للطن، وذلك الانخفاض من 450 دولاراً للطن فيما سبق.

وكان وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، قد أصدر منتصف أبريل الماضي، قرارًا بفرض رسوم وقاية على وإرادات البيليت وحديد التسليح بـ15 في المئة.

وتقدمت مصانع الدرفلة برفع قضية ضد القرار وتم الحكم بإلغائه، وتقدمت الوزارة بطعون واستشكال ضد الحكم وتم رفضه.

وقالت الشعبة إن قرار الحكومة بخفض سعر الغاز الأسبوع الماضي على المصانع إلى 5.5 دولارات للمليون وحده حرارية بدلاً من 7 دولارات ساعد في انخفاض أسعار الحديد.

وقالت انه ضمن أسباب تراجع أسعار الحديد في مصر، ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار من 18 إلى 16 جنيها».

وتوقعت الشعبة مزيداً من التراجع في أسعار الجديد بمصر قبل نهاية العام الجاري بحوالي 5 إلى 10 في المئة، ليصل إلى 10 آلاف جنيه للطن، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلي عن العالمي.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن أن متوسط إنتاج مصر من الحديد خلال الـ9 أشهر الأول من العام المالي الماضي 2018-2019 بلغ 5.994 ملايين طن.

كما أن حجم مبيعات أهم شركات الحديد خلال الفترة من يوليو ومارس 2018-2019 بلغ 5.125 ملايين طن بمتوسط بيع يصل لنحو 62.255 مليار جنيه.

وكشفت الشعبة أن الأسعار تراجعت في حديد عز بحوالي 390 جنيه، لتصل إلى 10.9 آلاف جنيه للطن للحديد الأطوال، وحديد اللف بلغ 10.7 ألف جنيه، بتراجع قدره 190 جنيه للطن.

كما تراجع سعر الحديد في مصنعي السويس للصلب، وحديد المصريين بحوالي 1000 جنيه، ليصل إلى 10.6 آلاف جنيه للطن الواحد.

