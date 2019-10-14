اقتصاد مصر

أعلنت شركة مدن الأهلية العقارية انها تدرس عددا من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الحكومة المصرية للمطورين العقاريين في إطار رغبتها في تعزيز استثماراتها في مصر وخصوصا في قطاعي العقار والتجزئة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مدن الأهلية العقارية م. عمر نجم في بيان صحافي بمناسبة قيام السفير المصري طارق القوني بتفقد عدد من مشروعات الشركة في دولة الكويت والاجتماع بالمسئولين فيها، حرص الشركة على مواصلة خطط التوسع الإقليمي في الأسواق الواعدة.

وأضاف نجم أن السفير القوني بحث مع المسؤولين في الشركة سبل تعزيز استثماراتهم في مصر، مشيرا الى أن «مدن الاهلية» دخلت السوق المصري عام 2015 بتأسيس شركة اولد داياموند مصر المتخصصة في التطوير العقاري وشركة أولد داياموند المحدودة للعمل في قطاع التجزئة.

وذكر نجم أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلا لتلك الاستثمارات وخصوصا بعد الإجراءات المشجعة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الاعمال.

