اقتصاد مصر

اختتم معرض افرست العقاري المصري فعالياته أمس وسط حضور كبير من قبل زواره الذين اطلعوا على المشروعات العقارية المطروحة من قبل الشركات المطورة المشاركة.

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة افرست لتنظيم المعارض والمؤتمرات هشام عنبة إن المعرض في دورته الـ 18 حقق النجاح المطلوب، وأشار إلى أن المعرض وفر فرصا استثمارية وعقارية متميزة بشهادة الزوار.

وبين عنبة في تصريح صحافي ان الشركات المشاركة في المعرض قدمت مشاريع متميزة في مناطق متفرقة بجمهورية مصر العربية في كلا من العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس، والشروق، والساحل الشمالي، والعين السخنة، و6 أكتوبر، لافتا الى ان بعض الشركات قدمت منتجات عقارية وسياحية متنوعة تتلاءم مع متطلبات العملاء .

وأضاف عنبة ان سوق العقار المصري يشهد نشاطا ملحوظا حاليا ما من شأنه ان ينعكس على تحسن الحالة الاقتصادية في البلاد وهو يمثل فرصا للشراء في ظل منافسة الشركات في تقديم افضل العروض، ولذا فالمعرض يمثل فرصا تسويقية مناسبة للمصريين في الكويت الباحثين عن الموقع المتميز والسعر التنافسي .

من جهه أخرى اكد عنبة على التزام الشركة خلال فترة المعرض بالقوانين والاشتراطات التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة الكويتية والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من الظواهر السلبية والاخطاء التي ارتكبها البعض خلال الفترة المنصرمة، منوها الى ان المعارض العقارية صناعة مهمة وعنصرا مهما وتلعب دورا فعالا في تنشيط السوق وتحريك مياهه طالما التزمت الشركات بالضوابط والشروط التى وضعتها وزارة التجارة لتنظيم سوق العقار ومنعا للتلاعب والحفاظ على جدية الشركات وحقوق العملاء.

