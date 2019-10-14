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كعادته السنوية العريقة فاح ديوان بن حثلين العامر برائحة البن الأصيل وتعالت تراحيب صاحبه راكان خالد بن حثلين في استقبال ضيوف ديوانه في منطقة الرقة الذي يستقبل رواده يوم الأحد من كل أسبوع لتعزيز أواصر المحبة وبحث ما يشغل الوضع ليكن ملتقى لجميع شرائح المجتمع الكويتي.

الافتتاح شهد حضور شخصيات بارزة ومرموقة من المجتمع كما شارك لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء، الذين تناولوا المواضيع في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسلطوا الضوء على أبرز المستجدات على الساحة المحلية، معربين عن سعادتهم بتماثل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه للشفاء، سائلين المولى عز وجل ان يديم عليه الصحة والعافية ويديم علينا نعمة الامن والامان.

