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تقديراً للجهود الخيرية والإنسانية التي تضطلع بها جمعية الهلال الأحمر الكويتية، وانطلاقاً من حرصها على القيام بمسؤوليتها المجتمعية قدمت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات «المعامل» تبرعاً مالياً لجمعية الهلال الأحمر، وذلك خلال استقبال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «المعامل» مؤيد الصالح لنائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي، وذلك في مقر الشركة الرئيس في الشويخ.

وأكد الصالح أهمية الدور الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر ومتطوعوها من برامج ومبادرات إنسانية داخل الكويت وخارجها، وكذلك الجهات الخيرية الكويتية الأخرى التي كانت لها بصماتها الواضحة في جميع المناطق التي تعرضت للأزمات والحروب والكوارث الطبيعية وغيرها.

وشدد الصالح على ضرورة دعم هذه الأعمال والمبادرات لما لها من آثار إيجابية على المجتمع المحلي خصوصاً والإقليمي والدولي عموماً، والتي كان من نتائجها أيضاً رفع اسم الكويت عالياً في جميع المحافل بفضل الأيادي البيضاء لأهلها الذين جبلوا على فعل الخير ومد يد العون للمحتاجين، الأمر الذي يجعلنا جميعاً نفخر بذلك أمام شعوب العالم في جميع القارات.

وأشار الصالح إلى أن «المعامل» كانت ومازالت وستستمر بالقيام بدورها الاقتصادي والمساهمة بتنمية البلاد ونهضتها، مع الحرص أيضا على الدور الاجتماعي ودعم مسيرة التنمية المجتمعية والإنسانية في الكويت لتبقى الكويت رمزاً للعطاء والخير دائماً.

وتمنى الصالح لجمعية الهلال الأحمر الكويتية دوام النجاح والتألق فيما تقدمه مع متطوعيها في جميع المجالات الإغاثية والإنسانية، معبراً عن فخره وتقديره لمسيرتها المشرّفة، ومجالات عملها وأوجه الخير المتنوعة التي تشملها بأنشطتها المتميزة داخل الكويت وخارجها.

بدوره شكر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي شركة «المعامل» ومجلس إدارتها وجميع العاملين فيها على مبادرتهم الكريمة وحرصهم على تقديم هذا الدعم لـ «الهلال الأحمر»، موضحا أن ذلك يشكل دافعاً لهم على العطاء بشكل أكبر، مقدراً في الوقت ذاته تلك الثقة من مؤسسات وشركات الكويت والتي تعتبر محفزاً لبذل الجهود لتقديم الأفضل بما يضمن استمرار مسيرة الخير الكويتية.

