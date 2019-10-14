علم ومعرفة

دأبت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي على إصدار سلسلة مخطوطات قيّمة. حيث ان هناك حيزاً لا يزال مخفياً في الشعر العربي كما يقول مؤسس المكتبة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين في استهلاله للكتاب الجديد الذي أصدرته المكتبة بعنوان «تلاقي الأرب في مراقي الأدب: ديوان الصفتي»، وهو الجزء العاشر من هذه السلسلة. ويضيف البابطين: لاتزال هناك أسماء كثيرة أعطت لهذا الفن كل شغفها وهيامها وما تزال هناك الكثير من الروائع بين طيات المخطوطات البعيدة عن أنظارنا فكثير من دواوين الشعر العربي لا تزال خارج دائرة القارئ العربي إذ أن عدداً كبيراً من الشعراء قاموا هم أو أحد خلصائهم بجمع شعرهم في ديوان، ولكن هذا الديوان بقي في عتمة كاملة يقبع في أحد رفوف المكتبات في بلد ما».

الكتاب الجديد الذي جاء بعنوان «تلاقي الأرب في مراقي الأدب: ديوان الصفتي»، تعرّف عنه مدير عام المكتبة سعاد عبدالله العتيقي في مقدمة الإصدار بأن صاحب هذا الديوان هو عبدالرحمن الصفتي الشرقاوي، الذي قضى حياته في مصر وعكا وتلقى تعليمه في الأزهر، كما مارس التدريس بعد ذلك في الأزهر الشريف، وتخرج على يده بعض علمائه، وتوفى في عام 1264هـ الموافق 1848م.

ويعد الديوان الذي أصدرته المكتبة نادراً ولم يسبق طباعته من قبل، وقد سبق أن تحدث عنه الزركلي بأن تلميذ الصفتي، محمد عياد الطنطاوي هو الذي جمعه واختار عنوانه، وهو شاعر مناسبات فقيه في الأغراض المألوفة من مديح نبوي ورثاء ووصف وتأريخ بعض الأحداث، أكثر شعره جاء في الغرض الديني. يكشف لنا الديوان عن جوانب متعددة من حياة الشاعر الصفتي وعلاقاته بأساتذته وأهل زمانه وخصوصاً بأمراء تلك المرحلة وولاة بلاده فقد أكثر من مدح بعضهم وأرّخ لأحداث جرت مثل حصار عكا، وله قصائد في مدح والي عكا عبدالله باشا ومدح والي مصر محمد علي باشا والأمير مراد أفندي بي زاده والأمير سليم أفندي الحلمي الحبشي، وغيرهم. بل ومن خلال هذا الديوان بإمكاننا التعرف على عدد من الأعلام والشخصيات التي عاشت في تلك الفترة. ولا يخلو الديوان من قصائد الإخوانيات في مجالس الأدب والمجالس الشعرية بينه وبين إخوانه ومحبيه، ويميل إلى الغزل الرقيق وقد يبالغ في الغزل أحياناً لكنه ينزع للتصوف والمدائح النبوية. ومن خلال هذا الديوان نستطيع الاطلاع بشكل جليّ على حياته واهتماماته ومنها الجوانب العلمية المتمثلة باهتمامه بطباعة الكتب والتي يذكر في ديوانه عدداً منها. ليفصح لنا الديوان عن حياة حافلة لشاعر أدى دوراً ثقافياً كبيراً خلال حياته فكان جديراً بتخليد ذكراه في هذا الكتاب الذي أصدرته مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.

كما أصدرت مكتبة البابطين كتابا جديدا وضخما يقع في مجلدين بعنوان «مسند الإمام محمد بن إدريس الشافعي» وذلك ضمن سلسلتها «مخطوطات مكتبة البابطين» التي تشمل النادر والنفيس، وكان من ضمن هذه السلسلة هذا المخطوط النادر والنفيس للإمام الشافعي رحمه الله، الذي حمل للقارئ في طياته قيودا وسماعات وقراءات وتواريخ ومعلومات غائبة وغير متداولة.

وتحدث رئيس مجلس إدارة المكتبة عبدالعزيز سعود البابطين عن العلامة الشافعي في تصديره للكتاب واصفاً إياه من الأفذاذ الذين استنّو لمن بعدهم مذاهب الفقه الإسلامي وأسسوا صرح علم الفقه وأصوله بدأب، وشرّعوا للمسلمين في مختلف البلدان وفي كافة العصور ما يرشدهم إلى السبل الآمنة لمعرفة دينهم.

يقول البابطين عنه: «تجسد حياة الشافعي القصيرة التي تجاوزت الخمسين عاماً بقليل مثالاً بارزاً للتنسّك في طلب العلم والإحاطة بعلوم عصره، ثم البناء عليها ليكون منارة من منارات الثقافة العربية على مر العصور».

تلك الحياة والأعمال الزاخرة، حفلت بها المخطوطة النفيسة التي قدمتها مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي إلى القراء والباحثين والدارسين في كتاب «مسند الإمام محمد بن إدريس الشافعي» والتي شرحت عنها مدير عام المكتبة سعاد العتيقي في تقديمها للكتاب: «من النفائس التي تقتنيها خزانة المخطوطات بمكتبة البابطين المركزية للشعر للعربي نسخة فريدة من هذا الكتاب، فهي من أقدم نسخ المسند حيث نُسخت في سنة 620 للهجرة بيد ناسخها محمد بن جماعة بن عساكر بن حازم، وما زاد من قيمتها التراثية ما جاء عليها من قيود وسماعاتٍ لعدد من العلماء». ومن أهمها «قيود سماع باسم الإمام المحدث علي بن يوسف بن عبدالله الدمشقي الشافعي سنة (622) للهجرة وقد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، الأمر الذي يمنح الكتاب عمقاً ومصداقية وثقة أكبر، وجاء على ذكر حوالي ستين باباً في التشريع الفقهي لجوانب كثيرة ومتعددة عن التعاملات الدينية والدنيوية.

يكاد يكون الكتاب الجديد شاملاً ووافياً عن الإمام الشافعي وآثاره التي أبحرت في شتى علوم الفقه المتفق والمختلف عليها.

وتميزت هذه النسخة أيضاً بإلحاق صورة عن المخطوطة الأصل في الجزء الثاني، وبدت بخط واضح وتم نقلها بدقة عالية.

