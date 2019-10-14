علم ومعرفة

تعد الكاتبة أليف شافاق واحدة من أشهر الروائيات في العالم حاليا.. وأخيراً صدر عن دار الآداب بالقاهرة الترجمة العربية لواحدة من روايتها المهمة «البنت التي لا تحب اسمها» على يد المترجمة نورا ياماتش.. وتدور أحداث الرواية حول صبية ذكية وخلاقة تُعاني من مشكلة واحدة وهي أنها تكره اسمها الذي يتسبب لها في سخرية تلاميذ صفها الدراسي.

ولا تجد هذه الصبية أمام هذه السخرية وحالة السخط من جانبها على اسمها سوى الكتب والحكايات فتلجأ إليهما وتعتبرهما أصدقاءها الأوفياء.. وذات يوم تعثر الفتاة في المكتبة على مجسم للكرة الأرضية، فتتعرف من خلاله على صديقين غريبي الأطوار، من القارة الثامنة.. والقارة الثامنة هذه تستورد الخيال، وتصدر الحكايات، لكنها تصاب بالجفاف بسبب تراجع القراءة، وقلة الخيال، فتتبنى وصديقاتها إنقاذ الخيال والقارة الثامنة. وأخيراً أيضا صدرت لـ «شافاق» احدث رواياتها «10 دقائق و48 ثانية في هذا العالم الغريب» وقد أحدثت الرواية ردود أفعال واسعة واستقبلت بحفاوة بالغة من جمهورها من القراء حول العالم وأيضا من كبار نقاد الأدب وباحثيه الذين وصفوها بأنها «رواية خاطفة ومؤثرة تحت كتابتها بعناية وتدور حول مجموعة من الشخصيات التي تعكس تنوع المجتمع التركي في الوقت الراهن». بينما وصفها الكاتب البريطاني فيليب ساندز تميز بدرجة عالية من الجودة والقوة والجمال يتمحور حول جوهر الحياة.. وقالت البرلمانية والكاتبة البيطانية هيلينا كندى: «أن الرواية تعد كرنفالاً حياً عن الحياة والموت والقسوة والعطف والحب والسياسة والإنسانية العميقة».

