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أحد أبرز الفنانين العراقيين، جمع بين الموهبة والدراسة الأكاديمية.. وبسبب الأوضاع في العراق اضطر مثل آلاف العراقيين إلى شد الرحال والعيش في المهجر الأوروبي وتحديدًا في هولندا.

وكما يقال رب ضارة نافعة أعاد أحمد شرجي اكتشاف ذاته ونجح في الحصول على الماجستير والدكتوراه في المسرح.. وكممثل شارك في العديد من الأفلام الأوروبية في هولندا وإسبانيا. كما كان له حضور مميز كضيف شرف في الفيلم الكويتي ساعة زمان للمخرج رمضان خسروه وبطولة طارق العلي.

فهل سجن شرجي نفسه في أدوار الشر؟ ها أفادته الحياة في المهجر؟ ولماذا لا يصل الممثل العربي إلى منصات التتويج العالمية؟

العديد من الأسئلة طرحناها على الفنان والأكاديمي العراقي المبدع والذي خص النهار بهذا الحوار بالتزامن مع استعداده لزيارة الكويت وتقدم ورشة بعنوان الممثل الباحث بالتعاون مع أكاديمية لابا للفنون الأدائية.

ما الذي حفزك لتقديم ورشة مسرحية مع لابا؟

أهداف (لابا) في خلق اجيال مبدعة، تتوافق مع أهداف طريقة ( الممثل الباحث) والتي طرحتها نظريا وعمليا منذ 15 عاما وأشرفت على الكثير من الورش لها في تونس والمغرب وهولندا وبغداد.... دعوة لابا خطوة مهمة للطريقة وفتح آفاق اخرى للممثل الباحث في حضوره الاول عبر الكويت العزيزة وشبابها الواعي، لهذا كنت حريصا لتلبية الدعوة والالتقاء بشباب الكويت والمساهمة بمشروع لابا الثقافي والتنويري في خلق اجيال ثقافية وفنية بعيدا عن الفوارق الاجتماعية.بالاضافة الى جدية لابا واهتمامها ومثابرتها في تحقيق مشروعها التنويري والثقافي داخل المجتمع.

هل ترى ان الورش الحرة تكمل الدراسة الاكاديمية ام تغني عنها؟

الورش مفاتيح معرفية وعلمية وعملية لفتح المغاليق الأدائية وهنا اتحدث عن ورشة التمثيل تحديدا، لانها تمنح المتدرب مساحة للاشتغال والاكتشاف والتعرف على المشاكل التي تعترضه في العملية الأدائية، الورشة ترويض المثالب الأدائية مع الشريك الدرامي وعناصر العرض المسرحي، وكذلك حفر معرفي في نظريات فن التمثيل بعيدا عن الدرس الأكاديمي، وخلاصة تجارب متنوعة ومختلفة يمنحها مؤطر الورشة للمتدرب بوقت مختزل ومكثف، الورشة لا تكون بديلا عن الدرس الأكاديمي. ولكنها تطور الموهبة وتنميها.

سبق لك المشاركة في دور بسيط في الفيلم الكويتي ساعة زمان؟ كيف ترى التجربة؟ وما انطباعك عن السينما الكويتية عموما؟

لم انظر الى مساحة الدور في كل أعمالي التي قدمتها في المسرح والتلفزيون والسينما ان كان في العراق او هولندا، بل الى الأثر الذي يتركه الدور ضمن الحدث، والدليل سؤالك عنه الان، يثيرني الدور الذي يستفزني كممثل واستطيع ان اقدم فيه شيئا مميزا او اثرا تمثيلا، لا تعني مساحة الدور أهمية الممثل ابدا، الممثل الخلاق الذي يستطيع استنطاق الدور مهما كانت مساحته الاشتغالية....هذا من جانب، من جانب اخر كانت المشاركة في فيلم مع جيل سينمائي جديد مجتهد ومثابر ويريد صناعة سينما كويتية خالصة من خلال الفرقة السينمائية الاولى وعبركم أوجه لهم كل التحية، عرض علي الدور من خلال الصديق المبدع رسول الصغير، وعندما قرات السيناريو وافقت على الفور لانه ذو موقف انساني وسياسي اؤمن به وهو فضح جرائم نظام صدام الدموي وهذه ليست مزايدة سياسية بل موقف من النظام السابق وسياسته وبسببه اتخذت موقف الرفض والمعارضة لهذا النظام وهربت منه منتصف تسعينات القرن الماضي واستقريت في هولندا بعد محطات عديدة ولست نادما، ودائما أقول ما أهمية ان تكون فنانا كبيرا ومهما بدون موقف كبير.... للاسف الشديد لم أتعرف عن صناعة الفيلم الكويتي بشكل جيد ولكن قرات عن مشروع الفرقة السينمائية الاولى ومعجب به جدا، وشاءت الصدف ان اعمل معهم في مشروعهم ساعة زمان، لكني اعرف جيدا المسرح الكويتي ورجاله المبدعين.

تنوع

تنوعت تجاربك بين المسرح والتلفزيون والسينما.. فأيها أقرب إليك؟

أعمل بلهفة العاشق بكل واحد منهما، لان الفن مشروع ثقافي وتنويري واجتماعي بالنسبة لي، انا ابن المسرح اولا وأخيرا، لسحر الخشبة وصدقها وحساسية لحظة مواجهة الجمهور، أبقى وفيا،المسرح يمنحك شهادة النجاح لحظة انتهاء العرض ويمكنك تلمس ذلك من خلال استقبال الجمهور.... عندما لا تكون عندي مشاركة مسرحية اكون مشغولا بالكتابة للمسرح ومتابعتك ومتابعة جديده،المسرح رسالة عظيمة تخافه السلطات ويهابه جوق الطارئين والمطبلين، من لا يمتلك حضور الخشبة من الصعب ان يكون ممثلا، المسرح مؤثر فيزيائي يشبه قانون الجاذبية عند نيوتن او هكذا اجده، وهو خياري الاول بالعمل اولا وأخيرا لان لذة البروفة لا تمنحها كاميرات التلفزيون والسينما.

ما الأعمال التي قدمتك الى الجمهور العراقي والعربي؟

لا أعرف ان كنت معروفا عربيا لكني اشتركت بأكثر من عمل عربي تلفزيونيا وسينمائيا، مثل مسلسل الطيور فوق أشرعة الجحيم عمل عراقي - سوري، وكذلك مشاركتي في الفيلم الإسباني العراقي كوميديا جادة، لكني اعتقد بان الفيلم العراقي صمت الراعي قدمني بشكل جيد داخل المهرجانات العالمية والعربية وحصل على الكثير من الجوائز، وكذلك بأكثر من فلم هولندي اما على مستوى التلفزيون هناك اكثر من عمل عراقي منها غرباء، الانهيار، المدينة، وادي السلام، وكر الذيب، إيدز، طائر الجنوب وغيرها، مسرحيا قدمت الكثير من الاعمال في هولندا والعراق، وشاركت باغلب المهرجانات المسرحية ممثلا وباحثا او ضمن لجان التحكيم او مؤطرا لورشة ( الممثل الباحث). انا اعمل وهذا المهم بالنسبة لي ولا اعطي اي تنازل على حساب ما اؤمن به من قيم ومبادئ، لا افكر بالشهرة بقدر تفكيري بما أقدمه فنيا ومعرفيا.

حظوظ

هل تعتقد ان العيش في المهجر يأتي على حساب حظوظك في وطنك؟

كل أرض تعطيني حريتي وكرامتي كإنسان هي وطني، اذا كان الشخص لا يمتلك الموهبة لا يمكن ان يمنحه وطنه ذلك، فقط لانه ينتمي له، المهجر أعطاني الكثير الكثير وايضاً اخذ مني الكثير أعيش فيه منذ منتصف التسعينيات حققت فيه أشياء بسيطة واشياء مهمة، لانك في صراع يومي مع ثقافة قذفت نفسك في رحمها وعليك ترويض نرجسية الفنان التي بداخلك وتبدأ من جديد كأنك طفل يتهجأ الأبجدية، وهذه محفزات اكثر من كونها مصدات وبالتي وفرت لي فرصاً كثيرة للعمل فنيا داخل هولندا وخارجها، الفنان انسان كوني ويحمل مشعل التنوير أينما وضع قدمه، قد يكون ابناء جيلي في العراق اكثر انجازا مني، ولكن ليس كل منجز يترك اثرا مهما، ابناء جيلي حفروا بالصخر لصناعة أسمائهم ومنهم من ترجل مبكرا من سباق المسافات الطويلة وانخرط بالمشروع السلطوي وهذا لا يشرفني ان أقارن نفسي به، وهناك من ظل وفيا للمسرح ورسالته وموقفه ضد السلطة والسلطان وهذا انحني أمامه وأسعى ان اصل اليه.

ماذا افادتك دراسة المسرح خارج العراق؟

كانت برجا معرفيا عاليا، فتحت لس الكثير من المغاليق المعرفية، المغرب فيه الدرس الأكاديمي والنقدي يتفوق على المنجز العملي، بلد يعيش في كنف الثقافة الفرنسية في قديمها وحديثها، وبهذا تجده اكاديميا متميز، ميزة التواجد والعيش في اكثر من ثقافة منحني الكثير معرفيا بأصولي العراقية وعيشي في هولندا ومن ثم دراستي في المغرب كل هذا كان محفزا كبيرا لإنتاج بحوث على مستوى الاداء والاشتغال في العرض المسرحي، وكانت تجربة ثرية على مستوى الاسئلة المعرفية ومخاضاتها المعرفية، ولدت لي مجموعة إصدارات بحثية منها (المسرح العربي من الاستعارة الى التقليد، وسيميولوجيا الممثل بوصفه علامة وحاملا للعلامات، وسيميولوجيا المسرح، وثقافة العرض المسرحي) كل ذلك نتيجة التواجد بثقافات مختلفة أعطتني مساحة كبيرة للتفكير العميق على مستوى الممثل وطرائق الاداء ووضعها تحت مجهر البحث العلمي، لهذا انا مدين للمغرب وأساتذتي ولهولندا وزهورها .

فرق

كيف ترى الفرق بين الممثل العربي والاوروبي من خلال تجربتك؟

حسب وجهة نظري وقد كتبت كثيرا عن ذلك وكوني عملت مع الاثنين مسرحيا وتلفزيونيا وسينمائيا، هو اختلاف ثقافي بالمقام الاول، الثقافة والمجتمع يتركان أثرهما على طريقة الاداء، ومن خلال بحث كتبته أخيراً اشرت إلى تاثير المناخ على الاداء، نحن كعرب بشكل عام نعيش في مناطق تصل درجة حرارتها احيانا لأكثر من خمسين درجة وهذا يؤثر على تعاملنا مع الاخرين داخل المجتمع، بمعنى افعالنا وردود افعالنا، حتى يصبح سلوكاً يومياً، نبالغ في وصف الاشياء، حتى عندما نحب نعبر عنه بطريقة مختلفة، عكس ذلك الأوروبي الذي اعتاد التعامل مع يومياته بمنطق العقل وليس العاطفة، برودة المناخ أعطته نوعاً من الاسترخاء في التعامل اليومي، بالاضافة الى الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، هذا الاستقرار جعل الأوروبي يفكر بطريقة مغايرة داخل العرض، ويفكر بالاداء والعرض جمالياً وليس سياسيا كما في المنطقة العربية والتي تحولت فيها العروض الى منابر سياسية واكيد ليس كلها، بينما اذا عندك ملاحظات على الاداء الحكومي يمكنك أن تخرج بتظاهرة سلمية وتطالب بحقوقك، الفرق اختلاف ثقافي واجتماعي بالتعامل مع كل الاشياء.

هواة

وما الذي ينقص الممثل العربي كي ينافس على جوائز عالمية؟

نحن لا نعمل في الفن بطريقة احترافية للاسف الشديد، الفن له تقاليد وقيم مازلنا نتعامل معها بعقلية الهواة، رغم ان هناك الكثير من الطاقات الهائلة على مستوى التمثيل، الموهبة وحدها لا تكفي لتصنع ممثلا خلاقا هناك المعرفة والثقافة، هناك هم يومي واشتغال وتدريب واحتراق من اجل اثارة انتباه الاخرين لحضورك الأدائي.

هل تعتقد ان الدراسة الاكاديمية يمكن ان تشكل عبئًا على عفوية الممثل؟

قد تشكل عبئا في طريقة تعاطيه مع الشخصية ووضعها تحت مشرط جراح مختص يستطيع ان يفكك شفراتها بمعرفة ومن ثم يركبها وفق مفهومه للشخصية، عندما تمثل لا تعطيك الشهادة حصانة بل موهبتك وحضورك الأدائي، الدراسة الأكاديمية تنظم طريقة الاداء وتخلص الممثل من البديهي والمكرر هكذا اجدها.

تعتقد ان ملامحك قيدتك في ادوار الشر؟

لا اعتقد ذلك، لاني اديت شخصيات متنوعة ومختلفة تماما وهذا مشروعي الشخصي كممثل والذي من خلاله ارفض تكرار شخصية أديتها سابقا، في مسلسل وكر الذيب اديت شخصية الشيخ الحكيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكذلك في مسلسل وادي السلام الفنان التشكيلي المضطهد والذي يتحول الى خطاط شواهد القبور، وفي فلم صمت الراعي قدمت شخصية مختلفة تماما، لكن شخصية الشرير والتي قدمتها بأكثر من مسلسل وهي شخصيات مختلفة اجتماعيا، حققت حضورا كبيراً في الشارع العراقي، كما قلت في جواب سابق انا ممثل اذا لم تستفزني الشخصية مهما كان حجمها لا يمكن ان أوافق عليها، ابحث عن شخصيات غير مكررة وفيها مساحة للتمثيل والاشتغال.ولهذا تنادينا الناس في اغلب الأحيان باسماء الشخصيات التي مثلتها وليس باسمي وهذا مصدر فرح كبير لانه دليل بان الشخصية علقت في ذاكرتهم.

طموح

هل هناك ادوار معينة تطمح الى تجسيدها؟

كل شخصية فيها حضور جديد لي كممثل، وكل شخصية فيها مغايرة ومغامرة أدائية، هذا ما اتمناه وأطمح اليه

وماذا عن جديدك كممثل؟

هناك اكثر من مشروع فني مسرحيا مع المخرج علاء قحطان مسرحية(79)، اشارك فيه كممثل وايضاً نحضر عملاً مسرحياً مع طلبتي (فايروس)، وتلفزيونيا نحضر لمسلسل تلفزيوني اتمنى ان يكون متميزا، وسينمائيا هناك مشاريع في طور الكتابة والاستعداد ومبكر الان الاعلان عنها، وعلى مستوى البحث صدر لي أخيراً عن دار عدنان للنشر والتوزيع اصداري الشخصي الرابع (ثقافة العرض المسرحي: دراسة سيميولوجية).

