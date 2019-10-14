إضاءات

ألقت الشرطة الهندية القبض على 20 شخصًا بسبب احتجاجهم ومحاصرتهم لمنزل الممثل سلمان خان، على خلفية إحدى حلقات برنامج المسابقات الواقعي Bigg Boss.

وكانت منظمة تُدعى «كارني سينا» تتخذ من «راجستان» مقرًا لها، طالبت أعضاءها بمنع النجم الهندي من تقديم البرنامج بزعم أنه يسيء إلى التقاليد الهندوسية.

وعلى إثر دعوة المنظمة، عززت شرطة مومباي الأمن خارج المنزل لتجنب وقوع حادث غير متوقع، وبحسب ما ورد، احتجزت الشرطة عشرين مُحتجًا، كما تبحث عن الأمين العام للمنظمة والذي كان يقود المتظاهرين.

وفي إطار حربها التي أعلنتها على نجم بوليوود، زعمت «كارني سينا» أن البرنامج لا يناسب العائلات.

ويعتبر البرنامج النسخة الهندية من «الأخ الأكبر» البريطاني وإن كان يعود في الأصل إلى التليفزيون الهولندي حيث قدم لأول مرة عام 1999 وسبق أن فشلت محاولة لتقديم نسخة عربية منه.

