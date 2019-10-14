عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المملكة العربية السعودية لعبت دورا إيجابيا في حل الأزمة في سورية، وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على موقفهما البناء.

وقال بوتين في حديث لقنوات «آر تي» الروسية و«العربية» «وسكاي نيوز عربية» نشر كاملا امس «نحن ذهبنا إلى سورية لدعم الحكومة الشرعية، تحديدا الشرعية». مضيفا» لم يكن بوسعنا السماح ببدء تسلل المسلحين من سوريا إلى الأراضي الروسية».

وأكد الرئيس الروسي أن زيارته إلى السعودية هي رد للزيارة الأولى والتاريخية التي قام بها الملك سلمان إلى موسكو. وقال بوتين «نحن ننظر إلى السعودية كدولة صديقة لنا ونشأت لدي علاقات طيبة مع الملك وولي العهد». وأضاف «أسس صندوق استثماراتنا المباشر وصندوق الاستثمار السعودي، قاعدةً مشتركة بـ10 مليارات دولار، وإحدى شركاتنا تدرس إمكانية بناء مجمّع بتروكيماوي في السعودية بحجم استثماري يتجاوز مليار دولار».

وقال بوتين «بيننا علاقات في مجال التعاون العسكري التقني ونحن نتفاوض منذ فترة بعيدة حول هذا الجزء». ومن ناحية أخرى قال الرئيس الروسي «وقعنا مع الإمارات إعلان شراكة استراتيجية وتعاون ونحن ننظر إليها كأحد شركائنا الواعدين». وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبلدان الخليج العربية يبلغ 1.7 مليار دولار، لكنه «غير كاف».

كما دعا الرئيس الروسي كلا من إيران وإسرائيل للعمل مع لإيجاد حلول للخلافات بين البلدين،. وقال خلال المقابلة إن «موسكو تعمل على بناء علاقات ثنائية مع الدول بدلا من خلق تحالفات ضد دولة بعينها» مضيفا «على إيران وإسرائيل العمل معا لإيجاد حلول لاختلافاتهم وعلى طهران الالتزام بالقانون في تطبيق الاتفاق النووي» كما أكد الرئيس الروسي أنه ما زال يعتقد أن المحادثات بصيغة «5+1» حول برنامج إيران الصاروخي ما زالت ممكنة. معتبرا إن «السعودية وإيران ليسوا بحاجة إلى وساطة، لكن موسكو قد تلعب دورا إيجابيا في العلاقات بين دول الخليج».

وأكد بوتين استعداد روسيا لمساعدة الرياض في التحقيقات بالهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة «أرامكو» السعودية، مشددا على أن هذه الهجمات لن يكن لها تأثير حقيقي على سوق النفط. وتابع الرئيس الروسي «من السابق لأوانه القفز إلى استنتاجات حول منفذ الهجوم، لا نملك معلومات موثوقة حول ذلك».

ويبدأ الرئيس الروسي، في جولة خليجية، حيث سيزور السعودية اليوم والإمارات غدا الثلاثاء. كما تشمل الجولة توقيع وثائق مهمة مع قيادتي البلدين تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، ولاسيما في مجال الاستثمار، وتحفيز التبادل التجاري.

وكشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، جوانب من جولة بوتين الخليجية قائلا، إنه من المقرر توقيع نحو 30 وثيقة مع الرياض، بما فيها اتفاقات تجارية، لافتا إلى أن روسيا ترغب في زيادة استثماراتها المشتركة مع الإمارات إلى 7 مليارات دولار من 2.3 مليار دولار.

