عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه طُلب من إدارته القتال إلى جانب الأكراد شمالي سورية فرد بالرفض، قائلا لن ننحاز لطرف على حساب آخر.

وأعلن ترامب في كلمة له بواشنطن أن الأكراد بصدد إخلاء الشريط الحدودي الذي تنوي تركيا تأمينه على امتداد حدودها. وتابع لندع الأتراك يدبرون أمر حدودهم، ولا أظن أنه على جنودنا أن يكونوا موجودين هناك.

وأضاف أن الجنود الأميركيين لا ينبغي لهم أن يتواجدوا في تلك المنطقة لحماية حدود بين بلدين، في الوقت الذي لم تتمكن بعد الولايات المتحدة من حراسة حدودها الذاتية. وأكد الرئيس الأميركي أنه إذا لم تلتزم تركيا بحماية الأقليات وتولي مسؤولية أسرى تنظيم داعش في شمال شرق سورية، فإن واشنطن ستفرض عقوبات قاسية عليها.

وأضاف أن الولايات المتحدة خسرت العديد من جنودها في العراق دون طائل، وأنفقت هناك تريليونات الدولارات. وتابع يتعين علينا سحب جنودنا من الحروب التي لا تنتهي، وقد بقينا في سورية عشر سنوات. وقال ترامب إن الوضع في الشرق الأوسط الآن أقل أمنا واستقرارا مما كان قبل التدخل الأميركي في العراق بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل. وأضاف أخبرت القادة العسكريين بأنه يجب عودة قواتنا التي بقيت في أفغانستان 19 سنة.

وأعلنت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون أمس أن الرئيس ترامب أمر القوات الأميركية بالانسحاب جنوباً وليس مغادرة سورية. وكشفت البنتاغون أن 1000 جندي أميركي سينسحبون من مناطق في شمال سورية. جاء ذلك فيما كشف مسؤولان أميركيان نقل عدد قليل من القوات الأميركية بعيدا عن موقع في عين عيسى بسورية جراء القتال بالمنطقة بحسب رويترز.

ودافع الرئيس الأميركي عن قراره الأخير بشأن إعادة نشر القوات الأميركية في سورية، قائلاً: إنه لا ينبغي على واشنطن أن تحرس الحدود السورية التركية في الوقت الذي لا تستطيع فيه حماية حدودها، على حد وصفه. وأكد في تصريح لقناة فوكس نيوز مساء السبت أنه لن يقف مع طرف ضد آخر في سورية، مضيفاً أريد أن أركز على الاقتصاد وإلا سنكون في المرتبة الثانية خلف الصين.

والى ذلك تقدم الجيش التركي وحلفاءه من مقاتلي المعارضة السورية إلى وسط بلدة تل أبيض السورية، امس حيث يسود الهدوء ويفيما تجري القوات عمليات بحث.

وتل أبيض بلدة سورية حدودية وواحدة من النقاط الرئيسة التي يركز عليها الهجوم التركي، الذي بدأ يوم الأربعاء مستهدفاً قوات سورية الديمقراطية. وأحرزت القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها أمس تقدماً في بلدتي رأس العين وتل أبيض شمال سورية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المعارك العنيفة مستمرة على محاور عدة في ريفي الحسكة والرقة، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، وقوات سورية الديموقراطية قسد من جهة أخرى.

وعلى صعيد متصل، أعلن البيت الأبيض أن واشنطن ستخصص مبلغ خمسين مليون دولار لحماية الأقليات العرقية والدينية في سورية. وذكر البيت الابيض في بيان مساء امس السبت ان التمويل سيوفر مساعدة مالية طارئة للمدافعين السوريين عن حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وجهود المصالحة التي تدعم بشكل مباشر ضحايا الاقليات العرقية والدينية في النزاع.

