عربيات ودوليات

دان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي تصريحات زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينجي، حول عملية «نبع السلام» في شمال شرقي سورية.

وقال أوقطاي في تغريدة على «تويتر» أمس، إن أقينجي أصدر بيانا لم يقف فيه إلى جانب تركيا في «مكافحتها المشروعة» لتنظيم «حزب العمال الكردستاني الإرهابي».

مضيفا أنه يدين بكل أسف أقينجي «الذي تعامى عن حقيقة أن عملية «نبع السلام» تستهدف تنظيم حزب العمال الكردستاني الملطخة يداه بالدماء، خدمة لاستقرار المنطقة».

وكان أقينجي انتقد العملية التركية، واصفا إياها بـ«نبع الدماء»، كما دعا إلى انتهاج أسلوب الحوار والدبلوماسية لحل الأزمات في المنطقة.

