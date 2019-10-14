عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اطلع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على اهداف عملية «نبع السلام» شرق نهر الفرات شمالي سورية. وقالت مصادر في الرئاسة التركية ان مباحثات اردوغان وجونسون جاءت في اتصال هاتفي اكد خلاله اردوغان لرئيس الوزراء البريطاني ان عملية «نبع السلام» ستستمر شمالي سورية حتى القضاء على تهديد تنظيمي «وحدات حماية الشعب الكردية» الذي تعتبره انقرة فرعا لحزب العمال الكردستاني وتنظيم «داعش» بشكل نهائي. واوضح اردوغان ان «القضاء على المسلحين شمالي سورية سيوفر عودة طوعية وآمنة للسوريين الذين اضطروا لمغادرة مناطقهم».

في المقابل أعلنت كل من فرنسا وألمانيا تعليق بيع الأسلحة إلى تركيا وقال بيان مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين «قررت فرنسا، التي تتوقع انتهاء هذا الهجوم تعليق كل خطط تصدير السلاح إلى تركيا والذي يمكن أن يستخدم في هذا الهجوم القرار يسري على الفور».

من جهته قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس إن الحكومة الألمانية لن تصدر أي ترخيص جديد لبيع أي أسلحة لتركيا يمكن أن تستخدم شمال شرقي سورية.

وتظاهر آلاف الاشخاص الى جانب شخصيات سياسية فرنسية من اليسار في عدة مدن في فرنسا دعما للأكراد وتنديدا بالهجوم التركي على مواقعهم في شمال سورية، فيما نظمت تجمعات أخرى أيضا في أوروبا.وتجمع آلاف الأشخاص بعد الظهر بدعوة من المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا في ساحة الجمهورية ثم بدأوا بالتوجه نحو ساحة شاتليه في قلب باريس كما افادت مراسلة وكالة فرانس برسوقدر المنظمون عدد المتظاهرين «بأكثر من 20 ألف شخص».

