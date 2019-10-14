عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر دخلت مستوى الفقر المائي بسبب الزيادة السكانية، وكشف عن لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء الإثيوبي في سوتشي لبحث سد النهضة، مؤكدا أن وسائل التواصل الاجتماعي «تبالغ جدا» في رصد تلك الأزمة.

وقال خلال كلمته بالندوة التثقيقية الـ 31 للقوات المسلحة، أمس: «لو لم تقم احتجاجات 2011، لكانت لدينا فرصة للتوافق حول بناء سد النهضة، لما يحقق المصالح لنا نحن وإثيوبيا والأشقاء السودانيين».

وتابع «لا أريد أن أحمل الأمور أكثر ما ينبغي، لكن كان سيكون هناك اتفاق قوي وسهل لإقامة هذا السد قبل اندلاع احتجاجات 2011، لأن البلد في الفترة دي كشفت ضهرها وعرت كتفها.. لكن جيشنا قوي وقادر، وبدأنا بالتحرك بعدما توليت المسؤولية مباشرة في تلك الأزمة».

وأردف «دائما كمصريين، نتعامل مع القضايا بهدوء وتوازن وحكمة، والألفاظ التي تخرج مننا ينبغي أن تكون منضبطة. لكن وسائل التواصل تبالغ جدا في ردود أفعالها، ونتحدث حاليا إلى طرف آخر لنحتكم إليه، حتى نصل إلى قرار نهائي».

وتابع الرئيس المصري «الأمور بين الناس لا تحل بالطريقة العصبية، بل بكثير من التوازن والاعتدال»، واضاف «الموضوع ليس مجرد إجراءات للتفاوض فقط، بل هو دراسة كاملة لحجم المياه التي تحتاجها مصر الذي لم يعد كافيا الآن، فنحن بالمعايير الدولية حاليا نحن دخلنا في مرحلة الفقر المائي».

وأوضح السيسي «أعددنا خطة كدولة من 2014، ونعمل عليها حتى الآن، ونفذنا منها ما يقرب من 200 مليار جنيه، عن طريق إعادة تدوير المياه الثلاثية المتطورة، وإنشاء محطات تحلية ضخمة»، مضيفا «هذا ليس معمولا من أجل سد النهضة فقط، بل لأنه ينبغي أن نواجه تحدياتنا بغض النظر عن سد النهضة».

من جانب آخر، اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن من لا يمتلك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا، ومصر دولة محورية في محيط مضطرب، ولا أمن ولا استقرار في المنطقة بدونها.

وأضاف أننا نعمل معا كدولة حديثة عصرية تمتلك مقومات عصرية حديثة.

وأوضح أننا نتعرض لحرب معلومات ودعاية تتبع أساليب التضليل.

وطالب أبناء مصر جميعا بوضع مصلحة الوطن أمام أعينهم، وعدم الالتفات لدعوات الشك التي تستهدف تحقيق مصالح شخصية.

وأكد الرئيس المصري، على أن ما يحدث في سورية الآن السبب الرئيس فيه هم أهلها الذين أشعلوا الموقف وتسببوا في سقوط بلدهم، مشددا على عدم المساس بمؤسسات البلد، كون ذلك يؤدي إلى سقوط أي وطن.

وأضاف أن بلاده «ملتزمة بالموقف العربي الموحد بشأن رفض التدخل في سورية»، مشيرا إلى «قرار الجامعة العربية التي أدان التوغل التركي في شمال سورية».

