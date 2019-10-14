عربيات ودوليات

طهران الوكالات: اعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان امس أن هدف زيارته الى العاصمة الايرانية طهران هو منع اندلاع صراع جديد في المنطقة وقال خان «لا نريد أن نرى أي صراع بين المملكة العربية السعودية وإيران» مضيفا ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب طلب منه «تحضير الأجواء» أمام حوار بين الرياض وطهران.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أنه يؤمن بإمكانية حل الخلاف بين ايران والسعودية بالحوار، وقال «لانريد حربا بين السعودية وإيران» منوها بأن الصراع بين البلدين سيرفع اسعار النفط وهو لايصب في مصلحة أحد.

من جهته عير الرئيس الإيراني حسن روحاني عن الاستعداد للإسهام في إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، بناء على حسن نية رئيس الوزراء الباكستاني بشأن قضايا المنطقة.

ومرحبا بجهود رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، رأى أن مشاكل المنطقة لا تحل إلا بالطرق السياسية وبالحوار بين دول الجوار.

وأعلن المكتب الإعلامي لعمران خان في بيان أن زيارة رئيس وزراء باكستان تهدف إلى «تعزيز السلام والأمن في المنطقة». وأضاف البيان أن خان سيجري محادثات مع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي وكذلك الرئيس روحاني.

وهذه الزيارة الثانية لعمران خان هذا العام إلى إيران، التي تتشارك باكستان معها حدوداً تمتدّ على آلاف الكيلومترات.

وفي سبتمبر، أكد خان أنه كُلّف محاولة التوسط مع إيران من جانب الولايات المتحدة والسعودية .وقال خان بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة «طلب مني (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) ما إذا بامكاننا المساهمة في خفض تصعيد الوضع وربما الحصول على اتفاق جديد» حول النووي.

