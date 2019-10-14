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الرياض المنامة- كونا: أعلن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية انه تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة الاميركية لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة والاقتصاد العالمي.

وبين المصدر في بيان صحافي اوردته وكالة الانباء السعودية «واس» ان ذلك يأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وانطلاقا من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الاقليمي وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال وترى المملكة في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية امتدادا تاريخيا للعلاقات الإستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين.

وكانت وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» اعلنت الجمعة نشر ثلاثة الاف جندي اميركي في السعودية لضمان وتعزيز الدفاع عن المملكة.

وفي المنامة اعربت مملكة البحرين عن تأييدها التام لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بشان استقبال تعزيزات اضافية للقوات والمعدات الدفاعية في اطار العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة .وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان «ان هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس المساعي الدؤوبة والجهود المضنية والمتواصلة التي تقوم بها السعودية كونها ركيزة الامن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها».

