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طوكيو - أ. ف. ب: وألحقت العاصفة المحملة بأمطار «غير مسبوقة» في غزارتها، دمارا خلال عبورها وسط وشرق اليابان ليل السبت الأحد إذ غمرت المياه بيوتا ووقعت حوادث انزلاق للتربة بينما اجتاحت المياه مناطق عدة. ودفن سكان في انزلاقات للتربة أو غرقوا في مساكنهم أوفي سيارات جرفتها المياه. وأحد القتلى طفل عثر على جثته داخل أو قرب سيارة في نهر.وتشهد منطقة ناغانو (وسط) فيضانات كبيرة بعدما انهار سد ما أدى إلى اجتياح مياه نهر شيكوما لمنطقة سكنية ارتفع فيها مستوى المياه حتى الطابق الأول.

وحشدت الحكومة اليابانية 27 ألف جندي من قوات الدفاع الذاتي للمشاركة في عمليات الإغاثة وعرضت شبكة التلفزيون «ان اتش كي» لقطات لواحدة من مروحياتهم وهي تنقل سكانا من أسطح منازل في منطقة ناغانو. وفي كاواغوي بشمال غرب طوكيو يقوم رجال إنقاذ بإجلاء مسنين بعضهم على كراس متحركة وبواسطة مركب من دار لهم حاصرتها المياه. وظهر في لقطات أخرى بثها التلفزيون سكان على شرفات منازلهم وهم يلوحون بمناديل بيضاء لمروحيات ولقوات الدفاع الذاتي في مبان محاطة بسيول وحلية. كما ظهرت صور التقطت من الجو قطارات سريعة غارقة في مياه وحلية في مستودع في ناغانو.وتلقى نحو 7,3 ملايين ياباني توصيات غير ملزمة بإخلاء منازلهم السبت بعد هطول كميات قياسية من الأمطار. ونفذ عشرات الآلاف منهم هذه التوجيهات وتم إيواؤهم في مدارس وقاعات وتقديم الغذاء والمياه والأغطية لهم. ودفعت كثافة الأمطار «غير المسبوقة» حسب الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية هذه الهيئة إلى رفع مستوى التحذير الذي أطلقته، إلى الحد الأقصى المخصص لأوضاع كارثية متوقعة.وكان «هاغيبيس» وصل إلى العاصمة اليابانية ترافقه هبات رياح بلغت سرعتها في بعض الأحيان مئتي كيلومتر في الساعة.

