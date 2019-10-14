عربيات ودوليات

واشنطن- أ. ف. ب: دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن محاميه رودي جولياني الذي ذكرت تقارير أنّه يخضع لتحقيق فدرالي بسبب مساعيه بالنيابة عن الرئيس لدفع أوكرانيا إلى فتح تحقيق بحق المرشّح الديموقراطي الأوفر حظا في الاستحقاق الرئاسي المقبل جو بايدن. وكتب ترامب «إذا الآن هم يلاحقون «محطم الجريمة» الأسطوري وأعظم عمدة في تاريخ مدينة نيويورك رودي جولياني».وتابع «ربما يبدو فظا، لكنه أيضا رجل رائع ومحام رائع. هناك حملة مطاردة شعواء أحادية الجانب جارية في الولايات المتحدة. الدولة العميقة. أمر مخجل».

وبرز جولياني كرجل الاتصال الخاص في مسعاه لالحاق الضرر ببايدن ومساعدة ترامب على الفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في 2020. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المحققين الفدراليين في مانهاتن يبحثون في ما إذا كان جولياني انتهك قوانين مجموعات الضغط الأميركية في تعاملاته مع المسؤولين في أوكرانيا.

