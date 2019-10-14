دوليه

ضمنت إيطاليا بطاقة التأهل رسميا إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 بعد فوزها على ضيفتها اليونان 2-0، في حين منيت شباك اسبانيا بهدف نروجي قاتل في الوقت بدل الضائع لتفشل في حسم امرها.

على الملعب الاولمبي في روما وامام 60 الف متفرج ضمن منافسات المجموعة العاشرة، سجل لاعب الوسط البرازيلي الأصل جورجينيو هدف التقدم من ركلة جزاء (62) والبديل فيديريكو برنارديسكي الثاني (78). ورفعت ايطاليا، الغائبة عن مونديال روسيا 2018 والتي ستكون احدى الدول الـ12 المضيفة في كأس أوروبا، رصيدها الى 21 نقطة كاملة من سبعة انتصارات لتضمن صدارة المجموعة، بفارق 9 نقاط عن فنلندا و11 عن كل من ارمينيا والبوسنة والهرسك.

وهذه المرة الاولى تتأهل ايطاليا الى النهائيات قبل 3 جولات على انتهاء التصفيات، فانضمت الى بلجيكا التي اصبحت اول المتأهلين الخميس.

وتماشيا مع التجديد الحاصل في المنتخب، ارتدت ايطاليا قميصا اخضر اللون وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخها، بعد الاولى عندما فازت على الأرجنتين 2-0 في ديسمبر 1954 على الملعب الأولمبي في روما.ويشكل قميص النهضة تجسيدا لتشكيلة ايطالية شابة تضم 12 لاعبا دون الـ25 عاما.

وقال مدرب ايطاليا روبرتو مانشيني، بعد تحقيق فوزه الثامن تواليا مقتربا من معادلة رقم المدرب التاريخي فيتوريو بوتسو (9)، لقناة راي الايطالية لعب الشبان جيدا. اشكر الجماهير لقدومها وتشجيعنا برغم ان الشوط الاول كان عصبيا... أردنا اهداء الفوز للاطفال في مستشفى الاطفال. سنلتقي منتخبات متحفظة دفاعيا. عانينا كثيرا في الشوط الاول، ويجب ان نكون صبورين لتمرير الكرات الجانبية وايجاد الثغرات، لكن بدلا من ذلك لعبنا الكرات الطولية. الشوط الثاني كان أكثر اريحية لنا فحافظنا على تركيزنا وحققنا هدفنا.

وعلى الرغم من السيطرة الايطالية على مجريات اللعب، فانها وجدت صعوبة كبيرة في اختراق الدفاع اليوناني المنظم طوال الشوط الاول. وفي الشوط الثاني، دفع مانشيني ببرنارديسكي بدلا من كييزا، فبدأ المضيف يصل الى مرمى الضيوف وصد الحارس الكسندروس باشالاكيس اولى كراته في الدقيقة 56.ومن لمسة يد متعمدة للاعب الوسط اليوناني أندرياس بوشالاكيس بعد تسديدة من انسينيي، حصلت ايطاليا على ركلة جزاء سددها جورجينيو لاعب تشلسي الانكليزي بنجاح في الزاوية اليمنى (62).

وقضى برنارديسكي بيسراه على آمال اليونان بتسديدة ارضية قوية لامست يد الحارس وعانقت شباكه (78). وعادت البوسنة والهرسك الى معمعة المنافسة على التأهل بفوزها على ضيفتها فنلندا 4-1، لتقلص معها الفارق الى نقطتين في الصراع على المركز الثاني.سجل للفائز عزت خيروفيتش (29)، القائد ميراليم بيانيتش (37 و58) وأرمين خودجيتش (73)، وللخاسر جويل بوهجانباولو (79).وأهدرت أرمينيا فرصة تحقيق فوزها الرابع في خمس مباريات بتعادلها مع مضيفتها المتواضعة ليشتنشتاين 1-1.

وسجل جوشوا كينغ هدف التعادل 1-1 للنروج في مرمى ضيفتها اسبانيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليؤجل تأهل لا روخا ضمن منافسات المجموعة السادسة في اوسلو.وكان المنتخب الاسباني في حاجة الى الفوز لكي يضمن التأهل، لكنه سينتظر مباراته المقبلة في 15 الحالي ضد السويد في ستوكهولم لمعرفة مصيره.

ولا تزال اسبانيا في صدارة المجموعة مع 19 نقطة مقابل 14 للسويد الفائزة على مالطا برباعية نظيفة و13 لرومانيا التي تغلبت على جزر فارو بثلاثة اهداف من دون مقابل.وهي المرة الاولى التي يهدر فيها منتخب اسبانيا نقاطا في هذه التصفيات بعد ان حقق الفوز في مبارياته الست الاولى.

وتقدم المنتخب الاسباني بهدف للاعب وسط اتلتيكو مدريد ساوول نيغيز مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية من مشارف المنطقة فشل الحارس النروجي في التصدي لها، وكاد يضاعف غلته عندما سدد فابيان رويز كرة رائعة بيسراه تصدت لها العارضة (65)، قبل ان يرتكب حارس اسبانيا كيبا اريسابالاغا خطأ فادحا في الوقت بدل الضائع داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها كينغ بنجاح مدركا التعادل لفريقه.

