دوليه

يسعى المنتخب الفرنسي اليوم إلى الثأر من نظيره التركي عندما يلتقيان اليوم على ملعب «ستاد دو فرانس» في ضواحي باريس ضمن منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أوروبا 2020، كما تبرز اليوم أيضاً في المجموعة الاولى لقاء انكلترا مع بلغاريا، فيما تحاول البرتغالي عرقلة ضيفتها اوكرانيا عندما تلتقيها في ملعب «النور» في المجموعة الثانية.

وكان المنتخب الفرنسي عاد بفوز ثمين من عقر دار إيسلندا بهدف وحيد، إلا انه لم يكن كافيا للانفراد بصدارة المجموعة الثامنة، بعدما حقق نظيره التركي فوزا في اللحظات القاتلة على ألبانيا بنتيجة مماثلة الجمعة الماضية.وحافظت تركيا على الصدارة برصيد 18 نقطة وبفارق المواجهة المباشرة أمام فرنسا بطلة العالم التي منيت على يدها بهزيمتها الوحيدة في التصفيات بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة. وتبدو مباراة اليوم ثأرية الإثنين في سعيهما للتأهل إلى النهائيات.

من جانبه كان المنتخب الإنكليزي أمام فرصة أن يصبح ثاني المتأهلين الى النهائيات بعد المنتخب البلجيكي الذي حسم بطاقته الخميس، لو نجح رجال المدرب غاريث ساوثغيت في تحقيق فوزهم الخامس تواليا وتجديد التفوق على مضيفهم التشيكي الذي خسر ذهابا في لندن بخماسية نظيفة.لكن منتخب «الأسود الثلاثة» عاد من براغ وهو يجر خلفه ذيل خيبة الهزيمة الأولى في التصفيات، إن كانت المؤهلة لكأس أوروبا أو كأس العالم، في آخر 44 مباراة. وبقيت إنكلترا التي تحل اليوم ضيفة على بلغاريا، في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة أمام تشيكيا بفارق المواجهتين المباشرتين، لكن الأولى خاضت 5 مباريات والثانية 6. وفي اللقاء الثالث تريد البرتغال بقيادة نجمها كريستيانو أن تقترب من اوكرانيا التي حققت المفاجأة في هذه التصفيات بتصدرها المجموعة الثانية من دون اي خسارة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات وهي تتقدم على البرتغال بطلة اوروبا في النسخة الاخيرة التي اقيمت في فرنسا عام 2016 بفارق 5 نقاط.

