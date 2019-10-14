دوليه

عُين الايطالي المخضرم كلاوديو رانييري مدربا لسمبدوريا الايطالي خلفا لأوزيبيو دي فرانشيسكو المقال من منصبه بعد البداية السيئة لنادي مدينة جنوى حيث يحتل المركز الاخير في الدوري المحلي.

واعلن سمبدوريا في بيان رسمي بان رانييري (67 عاما) وقع عقدا يربطه بالنادي حتى يونيو 2021. وللمفارقة، حل رانييري بدلا من دي فرانشيسكو بطريقة موقتة بعد اقالة الاخير من تدريب نادي روما في مارس الماضي.

وعلى الرغم من عدم نجاحه في قيادة فريقه العاصمة الى احتلال مركز مؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي، فقد نجح رانييري المحنك في اعادة التوزان الى فريق العاصمة حيث سبق له ان دافع عن الوانه كلاعب. ويتعين على رانييري اعادة سمبدوريا الى السكة الصحيحة بعد ان مني الفريق بست هزائم مقابل انتصار واحد منذ مطلع الموسم الحالي.

وكان رانييري حقق انجازا مدويا عندما نجح في قيادة ليستر سيتي المتواضع الى احراز لقب بطل الدوري الانكليزي الممتاز عام 2016 وسبق له ان اشرف على تدريب فرق عدة مثل يوفنتوس وانتر وفيورنتينا الايطالية، موناكو الفرنسي وفالنسيا الاسباني.وسيخوض سمبدوريا اول مباراة رسمية باشراف مدربه الجديد ضد روما بعد 8 ايام.

