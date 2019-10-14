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بات المغربي حكيم زياش، نجم أياكس الهولندي، في مقدمة اللاعبين الذين يرغب ريال مدريد في ضمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ووفقًا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فإنه رغم تصدر ريال مدريد الدوري الاسباني، إلا أن الانطلاقة المخيبة في دوري أبطال أوروبا، جعلت الإدارة تفكر في إبرام صفقات قوية خلال الشتاء. وأشارت إلى أن زياش هو هدف الريال الرئيس لدعم الهجوم، لاسيما أن اللاعب يتطور في السنوات الأخيرة بشكل مثالي. وأوضحت أن الدولي المغربي يستطيع اللعب في خط الوسط أو على الأطراف، ولذلك فإنه يعد هدفًا رئيساً لكبار أوروبا. وأكدت الصحيفة أن أياكس يحاول تحصين اللاعب من أطماع كبار أوروبا، ولكن قد تفشل خطته في حالة تقديم مقابل مادي من 50 إلى 60 مليون يورو.

