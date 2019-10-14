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اختتمت اول من امس منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد السنوية الكبرى للرماية التي استمرت ثلاثة ايام على مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي بتتويج الفائزين.

واكد ممثل راعي البطولة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ان القيادة السياسية للبلاد تولي اهتماما كبير لرياضة الرماية ما انعكس ذلك على تحقيق الرماة الكويتيين العديد من الانجازات في المحافل الدولية.

واعرب الجبري في تصريح صحافي عقب حضوره حفل اختتام البطولة التي شهدت مشاركة رماة من الكويت والبحرين عن اعتزازه وفخره بتمثيل سمو ولي العهد لحضور هذا الحفل مهنئا الرماة والراميات الفائزين في جميع مسابقات البطولة.

وأشار الى حرص القيادة السياسية على دعم الرياضيين في المجالات والانشطة كافة مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به نادي الرماية في اظهار البطولة بشكل لافت ومميز فضلا عن جهوده مع رماة وراميات الكويت ما اثمر تحقيق انجازات مهمة في أكبر المحافل الرياضية الدولية للرماية.من جانبه قال رئيس النادي دعيج العتيبي ان النادي يتطلع سنويا لتنظيم هذه البطولة العزيزة التي شهدت في هذه النسخة مشاركة اكثر 300 رام متقدما بجزيل الشكر لسمو ولي العهد على رعايته الكبيرة لابنائه الرياضيين من الرماة والراميات.

واضاف العتيبي في كلمة القاها خلال حفل الاختتام ان الرماية الكويتية وبفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية للبلاد حققت هذا العام عددا من الانجازات الكبيرة والتي كان اهمها تأهل الرامي منصور الرشيدي الى دورة الالعاب الاولمبية المقبلة (طوكيو 2020) اضافة للفوز بالعديد من الميداليات في البطولات العالمية والقارية والاقليمية.

وذكر ان النادي حقق 1069 ميدالية متنوعة عبر تاريخه منها 340 ميدالية على المستوى العالمي والقاري و558 ميدالية عربية وخليجية و167 ميدالية على مستوى الناشئين مؤكدا ان هذه الانجازات ما كانت لتتحقق لولا دعم القيادة السياسية ووزارة الشباب والهيئة العامة للرياضة.

واسفرت منافسات اليوم الاخير من البطولة عن تتويج سعود حبيب من رماة النادي بلقب مسابقة سكيت للرجال في حين احرز عبدالرحمن الفيحان من النادي ايضا المركز الاول في مسابقة تراب.وفاز عيد ملفي من رماة الحرس الوطني بمنافسات بندقية هواء 10 امتار في حين توج علي المطيري من رماة النادي بلقب مسدس 50 مترا ونال عبدالله محمد من رماة الحرس الوطني المرتبة الاولى في مسابقة البندقية 50 مترا وعلي المطيري من رماة النادي بلقب مسابقة مسدس هواء 10 امتار. وحاز عبدالله طه من رماة النادي لقب مسابقة القوس والسهم أولمبي للرجال في حين نال عبدالله مال الله من النادي ايضا لقب نفس مسابقة القوس والسهم مركب. وفي منافسات السيدات توجت إيمان الشماع من النادي بلقب مسابقة سكيت في حين احرزت شهد الحوال من النادي ايضا المركز الاول في مسابقة تراب. وفازت حصة الزايد المرتبة الاولى في مسابقة البندقية 50 مترا في حين توجت الرامية حذامة البغلي بلقب مسدس هواء 10 امتار .حضر حفل اختتام البطولة مدير الهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح وعدد من اعضاء مجلس ادارة النادي وعدد من منتسبيه وأسر واهالي الرماة والراميات المتوجين بالبطولة.

