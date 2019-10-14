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شارك رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح اول من امس في حفل افتتاح دورة الالعاب العالمية الشاطئية لاتحاد اللجان الاولمبية الوطنية (قطر 2019).واعرب الشيخ فهد عن تهنئته لقطر باستضافة الدورة في نسختها الاولى، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها قطر لاستضافة هذه البطولة العالمية التي تاتي بعد استضافتها لبطولة العالم في العاب القوى مضيفا «ان ذلك ليس بغريب على قطر التي اثبتت تميزها في استضافة وتنظيم البطولات الاقليمية والدولية».واعرب عن الشكر لرئيس اللجنة الالمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد على دعوته الكريمة لحضور انطلاقة هذه البطولة العالمية مشيرا الى العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات.واشار الى المشاركة الكويتية في الدورة بمنافسات الكراتيه كاتا والتي يمثلها اللاعبان محمد الموسوي وسلمان الموسوي اللذان يخوضان منافسات قوية تشارك فيها معظم الدول المتقدمة في هذه اللعبة.واشاد بما حققه اللاعبان في منافسات اليوم الاول وانجازهما بالتأهل للادوار النهائية عن جدارة واستحقاق متمنيا لهما تحقيق مراكز متقدمة في المنافسات النهائية.

