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ثمن رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح الرعاية الكريمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للبطولة الآسيوية الـ 25 للبولينغ التي تنطلق منافساتها في الكويت 20 أكتوبر الحالي، مؤكدا أن هذه الرعاية تأتي في ظل حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم المعنوي لأبناء الكويت الرياضيين.

ورحب الشيخ فهد باستضافة الكويت للبطولة التي تعد بمثابة تجمع آسيوي مميز يسهم في عودة الرياضة الكويتية إلى المحافل القارية والانطلاق نحو تحقيق إنجازات تسجل بإسم الكويت مشددا على ضرورة أن تكون مثل هذه البطولات بمثابة احتكاك قوي وفرصة حقيقية لتطوير مستوى أبناء الكويت في ظل مشاركة 28 دولة في منافساتها . وأعرب عن ثقته في القائمين على تنظيم البطولة لإظهار هذا الحدث الاسيوي الهام بالصورة التي تليق بإسم الكويت مؤكدا مواصلة اللجنة الأولمبية تقديم الدعم اللازم لجميع اللعبات لاستضافة المزيد من البطولات التي تسهم في الارتقاء والنهوض بالرياضة الكويتية.

