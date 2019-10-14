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وقعت اللجنة الاولمبية الكويتية مع نظيرتها الاسبانية امس اتفاقية ثنائية للتعاون في المجال الرياضي لاسيما في مجال تطوير الحركة الاولمبية. وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح ورئيس اللجنة الاولمبية الاسبانية أليخاندرو بلانكو الى العمل على تطوير الحركة الاولمبية الكويتية وتطوير مهارات الرياضيين والتعاون بين الاندية والاتحادات الرياضية من خلال تنظيم المعسكرات الرياضية.

كما تهدف الى تبادل الكوادر الادارية والمدربين والحكام والمشاركة في المؤتمرات العلمية المعنية بالرياضة والاعداد للمشاركة في البطولات الدولية والالعاب الاولمبية من خلال دعم اللاعبين والرياضيين الكويتيين.

واتفق الجانبان على أن ترسل اسبانيا فريقا فنيا في الالعاب الفردية والجماعية التي تتفوق بها اسبانيا الى الكويت لاجراء دراسة ميدانية شاملة للوضع الفني واحتياجات تلك الفرق للعمل على تطويرها. كما وقعت اللجنة الاولمبية الكويتية مع نظيرتها في أوروغواي اتفاقية ثنائية للتعاون في المجال الرياضي لاسيما في رياضة كرة القدم.

ووقع الاتفاقية من الجانب الكويتي الشيخ فهد الصباح ومن جانب اوروغواي رئيس اللجنة الاولمبية د. خوليو مايغلوني.

وتهدف الاتفاقية الى التعاون بين اللجنتين في مجال الرياضة لاسيما الالعاب التي تتميز بها أوروغواي مثل كرة القدم بالاضافة الى التطوير الاداري والفني في المجال الرياضي والتعاون الفني من خلال اعداد المدربين والفنيين الكويتيين.

كما تهدف الاتفاقية الى تبادل الخبرات في مجالات التدريب وعلوم الرياضة والطب الرياضي وتبادل المعسكرات الرياضية بين الاندية الرياضية والاتحادات والابطال الاولمبيين.

