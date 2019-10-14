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نالت اللاعبة بدرية الحوطي المركز الاول في فئة 41 كغ ضمن البطولة النسائية الأولى لرفع الأثقال التي اقيمت على صالة نادي التضامن اول من امس ونظمها اتحاد اللعبة ليوم واحد، في حين حققت بشاير المياس المركز نفسه في فئة 55 كغ تلتها طفول الحسن.وفي فئة 59 كغ توجت شذر الصالح بالمركز الاول في حين احتلت ليالي الكندري المركز الثاني بينما جاءت نورة العوضي في المركز الاول في فئة 64 كغ وتفوقت سهام السيف في فئة 67 كغ.

وحازت هاجري دشتي المركز الاول في فئة 71 كغ تلتها عذرب الفرج في حين جاءت دلال الشطي في المركز الثالث ونالت ابرار الفهد المركز الاول في فئة 81 كغ ثم فاطمة البلوشي واحتلت ايلاف القطان المركز الاول في فئة 87 كغ.

وعقب اختتام منافسات البطولة اعرب رئيس الاتحاد طلال الجسار عن امله في ان يحقق منتخب الكويت النسائي لرفع الاثقال نتائج ايجابية في الاستحقاقات المقبلة وابرزها بطولة تونس التي تنطلق الشهر المقبل.واشار الجسار الى ان المرأة الكويتية قادرة على المنافسة لاسيما بعد تقديم الدعم المعنوي من قبل مجلس ادارة الاتحاد فضلا عن الدعم المادي التي تقدمه الهيئة العامة للرياضة مؤكدا ان الاتحاد واجه صعوبه في تشكيل المنتخب الا ان الجهود التي بذلت تكللت بالنجاح.

