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سجل نجما المنتخب الوطني للتنس بدر عنتر وعيسى قبازرد إنجازا كبيرا بفوزهما بالمركز الأول والميدالية الذهبية للزوجي في بطولة الكويت الدولية الأولى للناشئين.وتغلب الثنائي الكويتي على الثنائي البريطاني ديرين اكاروجلو وزميله البلجيكي مارتن كاتز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في المباراة النهائية للبطولة وبعد أن فاز عنتر وقبازرد بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-2 خسرا المجموعة الثانية 1-6 ثم لجأ الفريقان إلى المجموعة الثالثة الفاصلة التي حسمها عنتر وقبازرد لمصلحتهما بنتيجة 10-8.

وقال نائب رئيس اتحاد اللعبة عبدالصمد العريان إن لاعبي الكويت قدما مستوى متميزا على صعيد البطولة مضيفا أن هناك مواهب وطاقات شابة لديها إمكانات عالية وقد أظهر الشباب في المباراة النهائية اصرارا وعزيمة للفوز. وأضاف أن هذا الفوز يزيد رصيد كل من عنتر وقبازرد من نقاط التصنيف الدولي للناشئين إذ يحصل كل منهما على ست نقاط في الزوجي فضلا عن تسع نقاط حصل عليها بدر عنتر بوصوله إلى الدور نصف النهائي للفردي في البطولة.ويعقب هذه البطولة بطولة الكويت الدولية الثانية للناشئين التي تستمر حتى 19 الحالي بمشاركة لاعبين من 23 دولة.

