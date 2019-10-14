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يعقد في 12:00 ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة الودية التي تجمع الأزرق وضيفه منتخب تركمانستان غدا على ستاد جابر، وذلك بحضور المدربين ولاعب من كل فريق، فيما سيسبق المؤتمر في 11:00 صباحاً الاجتماع الفني للمباراة.

ويغيب الأزرق عن الجولة الرابعة من التصفيات الاسيوية المزدوجة والمؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، والتي سيلتقي فيها بعد غد الأردن مع نيبال واستراليا مع تايوان ضمن منافسات المجموعة الثانية، اذ يريد الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب ثامر عناد الاستفادة من هذا اللقاء الودي من الناحيتين الفنية والبدنية وابقاء اللاعبين في اجواء المباريات الدولية فضلا عن اختبار قدرات لاعبين جدد في مثل هذه المواجهات.

وكان الأزرق عاود تدريباته مساء امس على ستاد جابر الدولي، وبحضور جميع اللاعبين الذين اختارهم عناد لخوض اللقاء، ومن ضمنهم اللاعبون الأربع الجدد الذين استدعاهم المدرب وهم أحمد ابراهيم (العربي)، وخالد شامان ومحمد هادي (النصر)، وراشد المطيري (التضامن).

ويسعى عناد الى الاستفادة من خدمات اي لاعب يستطيع ان يثبت نفسه في هذه الفترة بالذات، خصوصا وان الازرق يعد نفسه من الآن للمباراة المقبلة في التصفيات الآسيوية يوم 14 نوفمبر المقبل ضد تايوان على ستاد جابر.

وأعفى عناد 6 لاعبين من خوض التدريبات الحالية وكذلك اللقاء الودي يوم غد بهدف اراحتهم واللاعبون هم بدر المطوع وسلطان العنزي وعامر معتوق (القادسية)، وفيصل زايد وفهد الهاجري وحميد القلاف (الكويت).

