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4 ميداليات للدراجات المائية في أريزونا


استهل منتخب الدراجات المائية مشواره في بطولة العالم بحصد 4 ميداليات منها ذهبية واحدة مقابل ثلاث فضيات ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة والمقامة حاليا في بحيرة هافاسوب بولاية أريزونا الأميركية. وقال رئيس لجنة الدراجات المائية في النادي البحري حسين دشتي إن النتائج التي حققها لاعبو المنتخب في اليوم الرابع للبطولة تدعو إلى التفاؤل بقدرة المنتخب على استكمال انجازاته العالمية لحصد أكبر عدد من الميداليات والألقاب العالمية.وأضاف دشتي أن المتسابق سالم المطوع احرز الميدالية الذهبية لفئة (Expert ski limited) إلى جانب الفضية لفئة (Expert ski stock) كما حقق كل من المتسابق محمد بوربيع فضية فئة (Pro runabout G) ومحمد الباز فضية فئة (Pro am limited). وبين أن البطولة شهدت مشاركة عالمية واسعة ومنافسات قوية بين مختلف اللاعبين المتميزين مبينا أن متسابقي الكويت استعدوا للبطولة جيدا ليقدموا أنفسهم بقوة في البطولة لحصد اكبر عدد من الميداليات.


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