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الطعام الصحي يساعد مرضى الاكتئاب


تشير دراسة إلى أن البالغين الذين يتبعون نظاما غذائيا غير صحي ويعانون من الاكتئاب قد يساعدهم الطعام الصحي في تحسين حالتهم. وفي تجربة عشوائية بأستراليا، تراجعت أعراض الاكتئاب لدى رجال ونساء تراوحت أعمارهم بين 17 و35 عاما بعد ثلاثة أسابيع من تحولهم إلى نظام غذائي صحي. وأفاد باحثون بأن أولئك الذين واصلوا تناول الأغذية الصحية لمدة ثلاثة أشهر استمروا في الشعور بالتحسن. وقالت هيذر فرانسيس التي قادت فريق البحث وهي من جامعة ماكوراي في سيدني «هذا يهم الجميع، وهو أكثر فاعلية من حيث الكلفة مقارنة بطرق علاجية أخرى وهو أحد أوجه العلاج التي يمكن للأفراد أنفسهم التحكم فيها». وقالت «الاكتئاب هو اضطراب في الجسم كله وليس مجرد اضطراب في المخ... يرتبط الاكتئاب باستجابة التهابية مزمنة، ولكن ما هو مصدر هذا الالتهاب؟ أظهرت الأبحاث السابقة أن النظام الغذائي السيئ يزيد من التهابات أجهزة الجسم كما أنه عامل يسهم في الإصابة بالاكتئاب».


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