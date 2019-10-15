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سموه التقى الوكلاء الجدد في وزارة الشؤون

نائب الأمير استقبل الدعيج ومحمد الصباح والخراز وعبداوي


استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس الشيخ د. إبراهيم الدعيج. كما استقبل سموه الشيخ د. محمد الصباح. واستقبل سموه وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز حيث قدم لسموه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز عبدالسلام شعيب والوكيلين المساعدين بوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري المطيري وسالم بطاح الرشيدي وذلك بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة. كما استقبل سموه سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية لدى الكويت عبدالحميد عبداوي وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده. حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سموه الشيخ مبارك صباح السالم.


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