وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله بن سلمان بن أحمد بن محمد بن عيسى آل خليفة سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء. وبعث سموه ببرقية تعزية إلى روش مارك كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف المسجد الكبير في مدينة سالموسي شمالي بوركينا فاسو معربا سموه عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والتعدي على حرمة بيوت الله تعالى، مؤكدا سموه رعاه الله موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بجميع أشكاله وصوره سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

