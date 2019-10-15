loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الكويت عزت البحرين بوفاة عبدالله آل خليفة ودانت الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله بن سلمان بن أحمد بن محمد بن عيسى آل خليفة سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء. وبعث سموه ببرقية تعزية إلى روش مارك كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف المسجد الكبير في مدينة سالموسي شمالي بوركينا فاسو معربا سموه عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والتعدي على حرمة بيوت الله تعالى، مؤكدا سموه رعاه الله موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بجميع أشكاله وصوره سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة