وطن النهار

قال رئيس وفد الكويت في الاجتماع وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام امس إن وكلاء وزراء الداخلية في مجلس التعاون الخليجي أقروا خلال اجتماع بمسقط عددا من التوصيات أبرزها تعزيز التعاون الامني الخليجي لمكافحة الارهاب.

جاء ذلك في تصريح ادلى به لـ «كونا» في ختام اللقاء التحضيري للوكلاء تمهيدا للاجتماع الـ 36 لوزراء الداخلية الخليجيين.

وقال النهام ان الاجتماع اقر توصيات عدة تهدف الى تعزيز العمل الامني المشترك ورفعها الى اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين المزمع عقده الاربعاء المقبل لاعتمادها.

وأوضح ان من ابرز تلك التوصيات تعزيز التعاون الامني الخليجي لمكافحة الارهاب والامن السيبراني وكذلك التمرين المشترك للأجهزة الامنية الخليجية (امن الخليج العربي) ومشروع الشبكة الامنية الخليجية.

واوضح انه تم اقرار كذلك توصية انشاء الاكاديمية الخليجية للدراسات الأمنية والاستراتيجية والتوصيات الخاصة باجتماعات حرس الحدود وخفر السواحل الخليجية وامن المطارات وتوصيات رؤساء الاتحادات الشرطية الخليجية.

وبين ان الاجتماع كذلك اقر توصيات المديرين العامين لمؤسسات التعليم والتدريب الامني الخليجي واجهزة مكافحة المخدرات وكذلك توصيات اجتماع المؤسسات العقابية والاصلاحية الخليجية وايضا اللجان الخاصة بالمرور والاعلام الامني والدفاع المدني وجائزة الامير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الامنية.

واشاد بروح التعاون التي سادت جلسات الاجتماع والتي تعكس حرص القائمين على الاجهزة الامنية الخليجية على جميع الجهود لإنجاحها وصولا للاهداف المرجوة منها.

كما ثمن دور سلطنة عمان التي تترأس الدورة الحالية للقمة الخليجية في انجاح الاجتماع، مشيدا بدور وكلاء وزراء الداخلية الخليجيين لدورهم الحثيث في دفع التنسيق الخليجي المشترك الى الامام.

