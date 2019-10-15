وطن النهار

منح ملتقى المرأة العربية التاسع للإبداع «جائزة الإبداع» لرئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب وذلك في احتفالية كبرى جرت في القاهرة أخيراً ضمن شخصيات نسائية متميزة في الوطن العربي وبمشاركة نخبة من صناع القرار في العالم العربي والباحثين والمفكرين.

وقالت رئيس الجمعية وجدان العقاب إنها «تلقت دعوة لتكريمها في يوم المرأة العربية للإبداع، مشيرة الى ان المهرجان يسلط الضوء على أدوار السيدات العرب في مجالات عدة»، لافتة إلى تقديمها محاضرة حول«دور المرأة العربية في العمل البيئي التطوعي- النموذج الكويتي» بينت من خلالها فاعلية المرأة العربية والكويتية في المساهمة بالتخطيط والإشراف والتنفيذ لبرامج وخطط بيئية تثري وتعزز مسيرة العمل البيئي في شقيه الحكومي والأهلي التطوعي.

