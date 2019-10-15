وطن النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح - بما يلي:

أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مجلس الوزراء في مستهل أعماله بنتائج مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية والذي عقد في القاهرة يوم أمس، وذلك بناء على طلب من جمهورية مصر العربية بهدف مناقشة العملية العسكرية التركية في شمال سورية، وفحوى البيان الختامي الصادر عن الاجتماع.

كما أحيط المجلس علماً بمقترح شركة نفط الكويت لمعالجة مشكلة الصرف الصحي في مدينة صباح الأحمد السكنية، وتقرير الهيئة العامة للبيئة بشأن تقييم الوضع البيئي الراهن لمشكلة تجمع المياه في مدينة صباح الأحمد السكنية، وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من (وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مؤسسة البترول الكويتية، وشركة نفط الكويت) بموافاة الهيئة العامة للبيئة خلال أسبوع من تاريخه بجدول زمني يتضمن مراحل تنفيذ الأعمال اللازمة والكفيلة بانهاء مشكلة تجمع المياه بمدينة صباح الأحمد السكنية، في ضوء قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، على أن تقوم الهيئة العامة للبيئة بموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي اليه الأمر، وذلك خلال شهر من تاريخه.

كما استمع مجلس الوزراء الى شرح قدمته وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان محسن رمضان والمسؤولون في كل من وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن اصلاحات الطرق المتضررة من الأمطار خلال الموسم الماضي، وقد تضمن العرض نسب الانجاز التي تمت من بداية الأعمال، وكذلك الخطة المستقبلية الموضوعة لصيانة الطرق.

وبهذا الصدد كلف مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة للتنسيق مع مجلس الأمة لتخصيص جزئين من احدى الجلسات القادمة يكون احداهما لاحاطة الأخوة أعضاء مجلس الأمة بما تم بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة لاصلاح الطرق المتضررة من الأمطار والجزء الآخر لتطورات مشاريع الاسكان والطلبات الاسكانية والاجراءات المتخذة في اطار متابعتها وذلك بناء على طلب وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الاسكان.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، حيث أعرب مجلس الوزراء عن عميق الأسف ازاء اعصار (هاجيبس) الذي ضرب أجزاء من اليابان، والذي أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة.

كما أعرب المجلس عن خالص التهاني والتبريكات الى الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الديموقراطية الاتحادية بمناسبة منحة جائزة نوبل للسلام، متمنيا له المزيد من النجاح وللشعب الأثيوبي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

هذا وقد دان مجلس الوزراء الهجومين الارهابيين اللذين استهدفا مسجدا وبلدة (سامبولجا) في شمال بوركينا فاسو مؤخرا، والذي اسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، مؤكدا موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الارهابية التي تستهدف دور العبادة وسفك دماء الآمنين والتي تتنافي مع جميع الأديان والقيم والأعراف الانسانية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

