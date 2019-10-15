وطن النهار

انطلقت في مدينة ماكاو الصينية امس الاثنين فعاليات اعمال مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي للسياحة بمشاركة كويتية لبحث فرص تنمية العلاقات التجارية مع الصين لاسيما في مجال صناعة السياحة العالمية.

وقال قنصل الكويت لدى هونغ كونغ وماكاو صلاح السيف في تصريح لـ «كونا» ان المشرف العام على دار الاثار الإسلامية الكويتية الشيخة حصة صباح السالم ستشارك في اعمال المنتدى الذي يعقد حتى 15 أكتوبر الحالي بصفتها متحدثا رسميا في الحلقة النقاشية الرئيسة بالمنتدى والتي تقام بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية. وأضاف ان مشاركة الشيخة حصة في هذه الفعالية تأتي لما لها من دور وجهود كبيرة في مجال الاثار خاصة الاسلامية منها واتاحتها للجمهور في العالم اجمع للاستمتاع بها كإرث انساني عالمي.

وأوضح ان الشيخة حصة ستلقي كلمة خلال فعاليات المنتدى تتناول فيها (دبلوماسية الثقافة) باعتبار المنتدى منصة دولية لتعزيز التبادل والمناقشات من اجل التنمية المستدامة لصناعة السياحة عالميا.

واكد السيف أهمية هذا المنتدى وما سيسفر عنه من نتائج وقرارات من شأنها ان تدعم وتعزز العلاقات التجارية مع الصين لاسيما في مجال صناعة السياحة العالمية.

يذكر ان المنتدى الاقتصادي العالمي للسياحة يعقد سنويا في إقليم ماكاو الإداري الخاص بالصين وبدعم من حكومته.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا رسميا لهذا المنتدى الذي يهدف إلى تشجيع الاقتصاد السياحي العالمي لاسيما فيما يتعلق بالسياحة الثقافية.

ويرافق الشيخة حصة الصباح في هذا المنتدى كل من سفير الكويت لدى الصين سميح حيات وقنصل الكويت في هونغ كونغ وماكاو صلاح السيف.

