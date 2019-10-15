وطن النهار

هنأ رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، سعود الحجيلان بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا في المؤتمر الدولي المنعقد في بيروت، مؤكدا أن هذا الاختيار يبرهن على أن الكفاءات الوطنية والطاقات الشابة قادرة على تمثيل الكويت في شتى المحافل الدولية ومختلف الميادين.

وأضاف الغانم على صفحته الرسمية في «تويتر»: «كلنا ثقة بأنه سيكون أهلا لهذا المنصب واضافة مميزة من شأنها احداث نقلة نوعية في الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا، متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهامه». وكان قد أعلن عن تشكيل المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا، باختيار سعود راشد الحجيلان من الكويت رئيسا للاتحاد.

