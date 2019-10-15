وطن النهار

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسة أمس الاثنين على مشروع تطوير المدينة الترفيهية التي تعتبر أكبر وأهم المرافق الترفيهية والسياحية في البلاد.

كما وافق المجلس على زيادة نسبة البناء في سراديب قسائم منطقة أبوفطيرة الحرفية من 80 الى 100 في المئة كما وافق على اقتراح السماح بوضع سور حماية من الكلاب الضالة غير حاجب للرؤية في المناطق الحدودية.

وأوصى بالموافقة على اقتراح تغليظ العقوبة وتكثيف الحملات الميدانية على العقارات المخالفة التي تقوم بتأجير السراديب ضمن المناطق السكنية الاستثمارية والخاصة والنموذجية المخصصة وفق التراخيص الممنوحة لها كمواقف السيارات.

ووافق على اقتراح اصدار رخص القسائم الصناعية للاستعمال التجاري في الدور الأرضي والسرداب برخصة واحدة حسب النشاط المقرر لكل قسيمة والتنسيق مع الجهات المختصة.

كما وافق المجلس على تعديل لائحة نظام زراعة الحدائق في قسائم السكن الخاص والنموذجي بحيث يتم تقسيم المساحات المشتركة بين الجيران بالنسبة والتناسب.

ووافق المجلس كذلك على الكتاب المقدم من مؤسسة الموانئ الكويتية بشأن الموافقة على اضافة أنشطة تجارية لمبنى المجمع الاداري ضمن ميناء الشويخ.

وأوصى المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء بالموافقة على استقطاع مساحة 3000 متر مربع من حدود محطة الضخ التابعة لوزارة الأشغال العامة بمنطقة الدعية وذلك لتخصيصها محطة تحويل رئيسة.

