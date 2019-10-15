وطن النهار

اشارت مساعد وزير الخارجية لشؤون الاميركتين السفيرة ريم الخالد الى الجهود الكبيرة التي بذلتها ولتطوير العلاقات الثنائية بين الكويت والعديد من دول الاميركتين خلال توليها هذا المنصب على مدار 4 سنوات.

والسفيرة الخالد التي ستغادر منصبها نهاية شهر اكتوبر الحالي لتتولى مهام سفيرة الكويت في كندا، أوضحت - في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركتها في الحفل الذي اقامته سفارة بيرو بمناسبة العيد الوطني - انه تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية خلال هذه الفترة فضلا عن ترتيب العديد من الزيارات للوفود في الاتجاهين، معربة عن رضاها عن ادائها خلال هذه الفترة.

لافتة الى ان تطوير العلاقات الكويتية - الاميركية شغل حيزا كبيرا من وقتها خلال الأربع سنوات الماضية وخصوصا تأسيس الحوار الاستراتيجي بين البلدين وذلك بتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد .

وعن جديدها التي تنوي اضافته خلال المحطة القادمة كسفيرة للكويت في كندا، قالت الخالد دائما اسعى لتقديم الجديد ولا ادخر جهدا لخدمة بلادي، مشيرة الى انها ستسعى لتطوير العلاقات الثنائية مع كندا كدولة صديقة لها مواقف مشرفة مع الكويت ومساندة حقها اثناء محنة الغزو الغاشم على أراضيها، واصفة العلاقات الكويتية - البيروفية بالممتازة، موضحة ان البلدين تتطلعان الى عقد الجولة الاولى من المشاورات السياسية.

وعن ملف الطلبة الكويتيين الذين يرغبون بالدراسة في كندا اوضحت انها تولي التبادل الاكاديمي اهمية قصوى، مشيرة لوجود 450 طالباً كويتياً يدرسون في كندا اغلبهم في تخصص الطب.

وتوجهت الخالد بالشكر للصحافيين والاعلاميين على تعاونهم معها خلال فترة توليها منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاميركتين، معربة عن املها في ان يستمر تواصلها معهم.

من جانبه قال سفير بيرو لدى البلاد فرانسيسكو خافيير ريفارولا روبيو. في كلمة القاها امام الحضور في البداية أود أن أعرب عن أطيب تمنياتنا بدوام الصحة و العافية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، أمير دولة الكويت المحبوب والقائد الإنساني الحقيقي، كما لقبه الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون.

واضاف كما أود أن أعرب عن عميق احترامنا وتقديرنا للحكومة الكويتية لتعاونها وصداقتها. ويشرفنا أن نعيش في هذا البلد بسلام، وأن نُحاط بدفء الشعب الكويتي، الذي نتقاسم معه تاريخ ثلاثة وأربعين عامًا من العلاقات المباركة.

