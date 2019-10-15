وطن النهار

أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، أن مشروع أمنية الوطني يسهم في نشر الوعي البيئي في المجتمع الكويتي وتعزيز ثقافته من خلال رعاية احد البنوك التجارية في الكويت، والتي انطلقت من فكرة إعادة تدوير المواد البلاستيكية وتحديدا قناني المياه المعدنية التي تحول إلى النفايات والاستفادة منها.

وقال المقصيد، صباح أمس خلال انطلاقة مشروع (أمنية -وطني) في مدرسة أم كلثوم بنت عقبة المتوسطة بنات التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية، أن التعاون بين وزارة التربية ومشروع أمنية يهدف لغرس ثقافة فرز المخلفات البلاستيكية من المصدر وتعزيزه كسلوك لدى كل فرد بالمجتمع، ويستهدف جميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية. بدورها، ذكرت الناطق الرسمي لمشروع أمنية فرح شعبان، أن هذا التحدي البيئي جاء انطلاقا من رسالتنا تجاه تحقيق الوعي البيئي في القطاع التعليمي للمحافظة على البيئة من مخاطر مادة البلاستيك، مضيفة أن عملية التسجيل انطلقت عبر الموقع الإلكتروني للمشروع بآلية وشروط محددة.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يفتح باب التحدي بين المدارس الحكومية على مستوى الكويت للتسجيل والمنافسة على جمع مخلفات البلاستيك لغاية شهر أبريل من العام المقبل، وستكون هناك متابعة وزيارات مستمرة لما سيتم تجميعه من المواد البلاستيكية في المدارس، بحيث ستتم عملية إحصاء للكميات التي يتم تجميعها.

