وطن النهار

استمراراً لفعاليات الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» أشادت الشيخة فادية سعد العبدالله الصباح رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية التطوعية النسائية بالوعي الصحي لطالبات مدرسة الشهيدة أسرار القبندي على اقبالهن وتفاعلهن مع ندوة التوعية بمخاطر سرطان الثدي تحت شعار «بدي نفسج لا تنسين فحصج» والتي أقيمت بمدرسة الشهيدة اسرار القبندي بتنظيم من حملة (كان) وكوكبة من الطالبات، والتي كانت لها انعكاسات إيجابية وابعاد توعية لكيفية الشفاء والتعافي والتعامل مع المرض.

وقالت السعد بأن الجمعية وبالتعاون مع الحملة مستمرة في المشاركة والتفاعل في إقامة هذه الفعاليات لنشر التوعية الصحية ايماناً منا بأهمية دور منظمات المجتمع المدني في الخدمة المجتمعية. ومن جانبها أعربت «نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التطوعية وعضو مجلس إدارة حملة كان» د. حصة ماجد الشاهين عن سعادتها بإقبال الطالبات وتفاعلهن خلال الندوة الجماهيرية حيث حضر ما يزيد عن 120 طالبة والتي لاقت استحسان الحضور جميعاً، وبحضور الهيئة الإدارية للمدرسة متمثلة في مديرة المدرسة نادية حسين حامد والشيخة نبيلة سلمان حمود الصباح «مديرة الشؤون الإدارية والمالية بالمدرسة» والعديد من المعلمات وامهات الطالبات.

