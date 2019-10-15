وطن النهار

اطلقت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مبادرة جديدة بعنوان (KFAS Inspo) تستهدف إلهام الشباب وتحفيزهم في مجالات عدة اهمها العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي اول من أمس ان هذه المبادرة تتضمن سلسلة من المحاضرات يلقيها نخبة مميزة من شباب الكويت والاكاديميين من اصحاب الكفاءات.

واضافت ان المبادرة تستهدف شريحة الشباب الكويتي لزيادة شغفهم بالعلوم والتكنولوجيا وتشجيعهم على مواصلة العطاء والبحث العلمي وتعزيز الثقافة العلمية والاستفادة من خبرات رجالات الكويت من الرعيل الاول.

واوضحت ان المبادرة تتضمن حوارات مع شخصيات كويتية ملهمة حققت انجازات مهمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار واسهمت في بناء الكويت وتحقيق نهضتها وتعزيز مسيرة التنمية وتطوير مسيرتها التعليمية والعلمية. وبينت ان المحاضرات تتضمن استقطاب متحدثين من فئة الشباب ممن حققوا انجازات مهمة على الاصعدة المحلية والاقليمية والعالمية لابراز عطاءاتهم امام نظرائهم من شريحة الشباب وتحفيزهم على المزيد من الجهد والبذل والعطاء لتحقيق النجاح والتميز.

وافادت المؤسسة انها تستعد لتنظيم اربع فعاليات ضمن مبادرة (KFAS Inspo) في النصف الثاني من العام الحالي ستعقد اولاها في 16 أكتوبر بمركز (جابر الاحمد) الثقافي وتركز على جهود وانجازات الباحثين الكويتيين الدكتور بسام الفيلي وياسر عبد الرحيم في مجال الفضاء.

