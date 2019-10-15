دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من حيازة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بعد ضبطه في منطقة «سلوى» والعثور على أدوات تعاط مع صديقه قائد المركبة المشتبه بها.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهم واخرين أنهم حازوا مادة «الحشيش» وكان ذلك بقصد التعاطي، وحازوا على مادة مؤثرة عقليا «الميثامفيتامين» وكان بقصد التعاطي.

وتتلخص الواقعة فيما قرره ضابط الواقعة بانه خلال قيامه بجولة أمنية في منطقة «سلوى» شاهد مركبة المتهمين مضللة ومخالفة لقانون المرور وبطلب اثبات قائدها «المتهم الاول» تبين أنه بحالة غير طبيعية فتم انزاله من المركبة وبطلب اثبات مرافقيه تبين انهم لا يحملون اثباتاً وبحالة غير طبيعية وبتفتيش المركبة شوهدت حقيبة تحت مقعد السائق بداخلها ادوات تعاط فتم تفتيش المتهمين وعثر في جيب بنطال المتهم الاول «السائق» على سيجارة مستعملة يشتبه بها وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة، وخلال مواجهتهم بالمضبوطات أنكر المتهمان الثاني والثالث صلتهم بالمضبوطات وانما تخص المتهم الاول.

وأمام المحكمة حضر المحامي زيد الخباز عن المتهم الثالث ودفع ببطلان القبض على المتهم وبطلان تحريات المباحث التي انتهت إلى أن المضبوطات تخص المتهمين، مضيفا أن ضابط الواقعة أقر بأن المضبوطات لا تخص موكلنا المتهم الثالث وتخص آخرين الأمر الذي يدلل على براءة موكلنا.

