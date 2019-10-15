دفتر أحوال

قررت النيابة العامة أمس استمرار حجز «شيخ» ورفضت طلب إخلاء سبيله وذلك على خلفية اتهامه بالاساءة إلى أحد رجال وزارة الداخلية خلال انتشار مقطع صوتي يقوم بتهديد رجل الامن لانجاز معاملته غير القانونية رغما عنه إلا أن رجل الامن رفض ذلك وعندها قام «الشيخ» بالاساءة إلى الضابط خلال المكالمة الهاتفية، فقررت النيابة استمرار حجز «الشيخ» إلى اليوم لاستكمال التحقيق معه في الشكوى المقامة من وزارة الداخلية. والجدير بالذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح قام بتكريم الضابط وذلك لتطبيقه القانون، وأكد الوزير الجراح أن الضابط قدم نموذجاً يحتذى في الإخلاص والتفاني في العمل والالتزام بقواعد القانون وأيضاً في ضبط النفس والسلوك المتحضر وسعة الصدر. وشدد الجراح على أنه لا أحد فوق القانون وأن الجميع سواسية دون أي استثناء فلا مجال لأي وساطة أو محسوبية أو استغلال للنفوذ من جانب أي شخص أياً كان منصبه أو وضعه الاجتماعي، وقال الوزير الجراح ان المؤسسة الأمنية تعرب عن اعتزازها بجميع أبنائها وترفض أي محاولة للإساءة إليهم.

