دفتر أحوال

قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة مواطن باحدى وزارات الدولة من الاعتداء بالضرب على زميله في العمل.

وكانت النيابة العامة قد احالت المتهم الى محكمة الجنايات لاتهامه بأنه في حال تواجده في محل عمله اقدم على ضرب المجني عليه زميله وأحدث به الاصابات الموصوفة في التقريرين الطبيين الاولي والشرعي وطلبت عقابه طبقا لنصوص المواد 162/2 من قانون الجزاء.

وفي جلسة المرافعة حضر المتهم مع محاميته انعام حيدر وترافعت شفاهة ودفعت بانتفاء اركان جريمة الاعتداء بالضرب المسندة للمتهم على سند من تناقض الدليل القولي مع التقرير الفني وأقوال شهود الواقعة الذين اجمعوا على ترصد المجني عليه للمتهم ونيته المسبقة للتشابك معه، كما دفع بكيدية الاتهام بسبب التراخي في تقديم الشكوى وتحقق حالة الدفاع الشرعي في حق المتهم دافعا عن نفسه ما قد يصيبه من ضرر بسبب تعدي المجني عليه.

