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غلق 54 محلاً وإزالة تعديات في الحساوي


كشفت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تواصل الجولات الميدانية التى تنفذها الجهات الرقابية بفرع بلدية محافظة الفروانية لرصد المخالفات والتعديات على املاك الدولة واتخاذ الاجراءات حيالها على الفور وفق الأطر القانونية، لافتة الى انها ستكون مكثفة وبصفة دورية، مشيرة الى انها اسفرت عن غلق 54 محلاً ادارياً فضلاً عن ازالة 4800م2 من التعديات على املاك الدولة برئاسة مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م. محمد صرخوه ورئيس قسم ازالة المخالفات م. فهد المويزري ورئيس النوبة «أ» احمد وبران ومن ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية خالد الرشيدي.
وأوضح مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م. محمد صرخوه بأنه قد تم وضع خطة عمل شاملة لرصد جميع المخالفين للوائح وأنظمة البلدية، مؤكداً على ان الجولات الميدانية التي نفذتها ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وقسم ازالة المخالفات اثبتت بأن المخالفين تحت رقابة مشددة.


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