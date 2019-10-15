وطن النهار

أوضح المدير العام ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين علي حسن بدعوة كريمة من العم ابراهيم طاهر البغلي في عام 2007م شاركنا في تأسيس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين باعتبارنا من المتخصصين في المجالات المختلفة والعاملين في مختلف المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الفاعلة والناشطة في مجال العمل الإجتماعي من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المجموعات التطوعية لتحقيق أهدافها المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين بالدرجة المطلوبة بعد إشهارها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 25/6/2014م.جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة المتخصصة حول جهود دولة الكويت في رعاية كبار السن التي عقدت بمناسبة اليوم العالمي للمسنين في دولة الكويت بتاريخ 1 أكتوبر 2019م والتي نظمها الفريق المعني بتنفيذ مشروع تعزيز دور دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان والمنبثق عن اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية وذلك تحت رعاية وحضور نائب وزير الخارجية السفير خالد سليمان الجارالله وبحضور رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين السيد ابراهيم طاهر البغلي والامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتمنية د. خالد مهدي وامين سر الفريق المعني بتنفيذ مشروع تعزيز دور وجهود الكويت في مجال حقوق الانسان السفيرة امل مجرن الحمد وعدد من السفراء الدول والدبلوماسين المعتمدين لدى دولة الكويت وعدد من المسؤولين والمهتمين في مجال المسنين. وقال علي حسن نهدف من خلال عملنا في الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في تأصيل وتعزيز العمل المجتمعي مع كبار السن بما يتفق وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ودستورنا، وعاداتنا العربية الأصيلة، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية بتعزيز العمل الأهلي تجاه المسنين في المجتمع، أخذنا على عاتقنا أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الشراكة الاجتماعية وتعزيز دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دعم البرامج والأنشطة المعنية برعاية وخدمة وتأهيل المسنين بدرجة تدعم وتمكن وزارات ومؤسسات الدولة من تحقيق الأهداف العامة لها بشأن تقديم أفضل الخدمات والاهتمام بالشؤون والقضايا العامة للمسنين وضمان حصولهم على كافة حقوقهم من خلال نظم وأساليب الرعاية والخدمة والتأهيل المختلفة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله . وأشار علي حسن الى ان الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين اشهرت لمدة غير محدودة بموجب القرار الوزاري لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ( 116/ أ) لسنة 2014م والصادر بتاريخ 25/6/2014م، وبناءً على نص المادة (2) من قرار إشهار الجمعية باشرت الجمعية أعمالها وبرامجها وأنشطتها بعد نشر قرار الاشهار في العدد رقم (1192) الصادر في يوم الأحد 15 رمضان 1435هـ، الموافق 13 يوليو 2014م من الجريدة الرسمية الكويت اليوم والذي تضمن ملخص النظام الأساسي، وأسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية، وكيفية مباشرة الجمعية لأعمالها . وتطرق علي حسن الى أهداف الجمعية الكويتية الخيريةلرعاية وتأهيل المسنين حيث قال ان الجمعية تهدف لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للمسنين مادية ومعنوية.

وتطرق علي حسن خلال الندوة الى أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين من خلال تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والقطاعات الاهلية وجمعيات النفع العام في مجالات تقديم الخدمات لكبار السن على النحو التالي :

مذكرة التعاون بين الجمعية وزارات الدولة (وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية).

أولاً: تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية ووزارة الصحة بتاريخ 14فبراير 2007م، وجاري التنسيق بين الجمعية ووزارة الشؤون الاجتماعية لتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الطرفين لتنسيق العمل فيما يخص رعاية وخدمة وتأهيل المسنين وذاك استناداً إلى :

ــ نص المادة (11) من الدستور الكويتي التي تنص على أن (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل , كما توفر لهم خدمات التأمين الإجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية).

ـــ نصوص القانون رقم (18/2016) بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين .

إعلان الكويت الصادر في 8/10/ 2016م لتعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام كشركاء رئيسين ببرامج التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة الصادر عن الاجتماع الخليجي الموسع لرعاية المسنين تحت شعار المشاركة المجتمعية لتعزيز صحة المسنين .

ـــ وإلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن :

1) إنشاء ادارة رعاية المسنين بوزارة الشؤون الاجتماعية.

2) إنشاء إدارة الخدمات الصحية بوزارة الصحة .

3)إشهار الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين.

تم الاتفاق على ما يلي :

أولاً: تفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي وجمعيات النفع العام (الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين) لصالح كبار السن في المجالات التوعوية وتقديم الخدمات والتأهيل البدني والنفسي والحرفي ودمجهم بالمجتمع ومشاركتهم في التنمية، والتعاون فيما بينهم بموجب المذكرة لتحقيق الرؤية والرسالة والأهداف التالية:

- الرؤية: تحقيق شراكة مجتمعية مستمرة ومتميزة بين القطاع الحكومي وجمعيات النفع العام.

الرسالة: تعزيز التوعية المجتمعية نحو الشيخوخة الصحية النشطة وتوحيد الجهود في سبيل الارتقاء بصحة المجتمع .

وقال علي حسن ان الهدف من مذكرة التفاهم هو:

1- تحقيق الشراكة المجتمعية مع جمعيات النفع العام لصالح الفئات المحتاجة من شرائح المجتمع (كبار السن).

2- الاستفادة من خبرات وامكانات جمعيات النفع العام وأفراد مؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة.

3- دمج المسنين في قطاعات المجتمع الحكومية والمدنية ومؤسساتها العاملة في المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية.

4- مشاركة كبار السن القادرين والراغبين في التنمية المجتمعية ومنحهم الفرصة في اختيار البرنامج والانشطة الملائمة لهم.

وأوضح علي حسن محاور المذكرة ومجالات التعاون المشتركة:

1) تبادل المعارف والخبرات المختلفة في مجال رعاية كبار السن.

2) التعاون في اقامة الأنشطة المشتركة والفعاليات والمؤتمرات ذات الاتجاهات والقضايا ذات الاهتمام برعاية كبار السن.

3- الدعم الفني والمشورة الاجتماعية والنفسية والفنية من الوزارات.

4- اجراء الدراسات والبحوث والمسوحات والرصد:

5- التعاون في تنفيذ بنود إعلان الكويت.

وأكد علي حسن أنه تم التنسيق بين الجمعية ومركز الملك سلمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وتم توقيع مذكرة تعاون بين الطرفين بتاريخ 26/3/2018م بشأن تنسيق العمل فيما يخص رعاية وخدمة وتأهيل المسنين. كما نظمت الجمعية مسابقة جائزة التميز العلمي الأولى والثانية للدراسات والبحوث المتخصصة في رعاية وتأهيل المسنين لتحقيق عدة أهداف :

1) تحقيق أهداف الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين .

2) تنمية الإدراك والوعي المجتمعي بقضايا المسنين في دولة الكويت .

3) دعم الخدمات المقدمة من الهيئات الحكومية والأهلية والخاصة للمسنين .

4) تعزيز التضامن وتعميق المواطنة بين جميع شرائح وأطياف المجتمع الكويتي.

5) حث وتشجيع الأفراد والمتخصصين على الأهتمام بقضايا المسنين .

6) تشجيع الباحثين والمختصين بأعداد وتقديم بحوث علمية وفقاً لخطوات المنهج العلمي السليم .

7) الاستفادة من اقتراحات وتوصيات ونتائج البحوث العلمية في تطوير ورفع مستوى الخدمة والرعاية والتاهيل المقدمة للمسنين في كافة المجالات .

8) إتاحة الفرصة للمسنين وذويهم لمواكبة التطورات والتقدم العلمي والمتغيرات العالمية في مجال رعاية وخدمة وتأهيل المسنين .

9) نشر البحوث والدراسات المتخصصة الفائزة في الجائزة كأسلوب من أساليب التوعية المجتمعية . وقال علي حسن انه تم تكريم رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد ابراهيم البغلي من قبل معالي وزير الشؤون الاجتماعية ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الرابع للجنة معالي وزراء الشؤون التتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تم عقده في دولة في 14/11/2018م بمناسبة الاحتفال التكريمي التاسع للمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي، وذلك نظراً لاختيار مشروع جائزة التميز العلمي الذي نظمته الجمعية من المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي التي تنفذها مؤسسات القطاعين الاهلي والحكومي والتجاري والخاص من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والتي تسهم قي دعم العمل الاجتماعي التنموي، حيث تم اختيار المشروع المقدم من الجمعية للمشاركة في التكريم التاسع للمشروعات الرائدة في العمل الاجتماعي تقديراً لدورها الرائد في التنمية المستدامة، وحضر السيد رئيس مجلس الإدارة حفل التكريم وتسلم المجسم التذكاري وشهادة التقدير .

وتطرق علي حسن خلال الندوة الى محاور البحث المتعلقة بجائزة جائزة التميز العلمي الثانية للدراسات والبحوث المتخصصة في رعاية وتأهيل المسنين.

المحور الأول : سياسات وآليات الحماية الإنسانية للمسنين.

المحور الثاني : الرعاية الاجتماعية الشاملة للمسنين .

المحور الثالث : دور المجتمع المدني في مساندة قضايا المسنين :

ـــ دعم جمعيات النفع العام للدور الحكومي في تقديم الرعاية للمسنين .

ـــ دور مؤسسات القطاع الخاص في استكمال الجهود الحكومية تجاه المسنين.

كما تطرق علي حسن الى لجنة العمل التطوعي لرعاية وتأهيل المسنين حيث تم تأسيس لجنة العمل التطوعي لرعاية وتأهيل المسنين إيماناً من الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بضرورة وأهمية إعطاء الفرصة للمجتمع المدني في دولة الكويت أفراداً وجماعات من الراغبـين في المساهمة في الأعمال الإنسانية والتطوعية المختلفة المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين، لأهمية العمل التطوعي في تقديم المساندة الإدارية والفنية الداعمة للجهود التي تقدمها وتبذلها مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية للمسنين بدرجة يتم من خلالها تحقيق الأهداف العامة للجمعية، وتحقيق السياسات والأهداف العامة لدولة الكويت في رفع مستوى الخدمة والرعاية والتأهيل المقدمة للمسنين .

وأوضح علي حسن بان الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بصدد إنشاء مركز الرواد التخصصي لرعاية وتأهيل المسنين : حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة وتم تبادل المخاطبات الرسمية بين الجمعية ووزارة الصحة بشأن تنفيذ رغبة الجمعية في إنشاء وإدارة مركز الرواد التخصصي لرعاية وتأهيل المسنين وذلك إيماناً وتأكيداً من رئيس واعضاء مجلس إدارة والأعضاء المنتسبين للجمعية العمومية في (الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين) بأن الإسلام يحفظ الحقوق ويقدر دور المسنين والآباء في عطائهم فأوجب على المجتمع توفير الرعاية لهم في فترة ضعفهم، ورعاية المسنين تعتبر حقا مكفولا لهم من خلال مواد الدستور الكويتي والقوانين الصادرة بشأن رعايتهم، كما انه في عنق الشباب والمجتمع حق ودين ينبغي على الشباب والمجتمع الوفاء به، مشيراً إلى أن رعاية المسنين وذوي الأمراض المزمنة تعد عبادة وعملاً إنسانيا نبيلا لأنه من واجب المجتمع أن يهتم بطائفة من الناس قدمت الكثير في شبابها وتحتاج إلى الدعم عندما يعتريها الضعف.

وأشار علي حسن الى ان بناء مركز الرواد للرعاية الصحية كأحدث مركز لتقديم الرعاية الصحية للمسنين وذوي الأمراض المزمنة في الشرق الأوسط حيث سيتم تشييده وفق احدث النظم المعمول بها في كبرى مستشفيات رعاية وتأهيل المسنين والتعامل مع الأمراض المزمنة عالمياً. وحرصت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين على التقدم بهذا المشروغ للدولة لتقيدها بمتطلبات ديننا الحنيف وأن يكون لنا دور محوري في بناء مجتمع مثالي يواكب التغيرات الكبيرة التي حدثت ومازالت في الحالة الاجتماعية والثقافية في المجتمع الكويتي وتغير التركيبة في الأسرة الكويتية الأمر الذي أدى إلى تطور كبير في معظم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية في دولة الكويت، بحيث يتم تعزيز العلاقة بين مركز الرواد وكافة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة برعاية وتأهيل وخدمة المسنين باعتبار إن إنشاء مركز للرعاية الصحية للمسنين وذوي الأمراض المزمنة امتدادا للدور الفريد والمتميز الذي تقوم به هذه المؤسسات صاحبة الخبرة والريادة في خدمة المواطنين اجتماعيا وثقافيا وصحيا ونفسيا إلا أن وجود المركز كوحدة تنظيمية مستقلة إداريا وفنيا عن تلك المؤسسات يتيح له الفرصة لتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية . وتطرق علي حسن خلال الندوة الى الفكرة والمفهوم لإنشاء مركز الرواد التخصصي للرعاية والتأهيل باعتباره أول مركز متخصص في تقديم الرعاية والتأهيل الصحي والاجتماعي والنفسي والترفيهي للمسنين وذوي الأمراض المزمنة في دولة الكويت . الفكرة تنطلق من إنشاء صرح صحي واجتماعي يقدم خدمات فريدة لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والمحتاجين لإقامة طويلة سواء في المركز أو من خلال رعاية اليوم الواحد أو في منازلهم، حيث سيتم تأسيسه وتشغيله بأعلى مواصفات الجودة من خلال الإستعانة بالخبراء والمختصين من داخل وخارج دولة الكويت لكي يصبح هذا المركز نموذجاً يحتذى لكل من يريد أن يقدم تلك الخدمة في المستقبل، مشيرا ان من أهداف مركزالرواد التخصصي للرعاية والتأهيل:

1) تخفيف العبء على القطاع الحكومي المتمثل في المستشفيات ذات التخصص الدقيق .

2)تخفيف العبء على معظم أفراد الأسر العاملة التي تتزايد أعدادها بشكل ملحوظ وعدم قدرتها على رعاية وتأهيل بعض أفرادها الذين يعانون من الأمراض المزمنة .

3) تعزيز العلاقة وموازنة الخدمات التي يقدمها المركز وكافة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة برعاية وتأهيل وخدمة المسنين .

4) رفع الأعباء النفسية والاجتماعية والمادية عن كاهل ذوي الأمراض المزمنة من جهة وعن كاهل أسرهم من جهة أخرى .

5) دمج العلاج التقليدي مع العلاج التلطيفي للعناية بمرضى الإقامة الطويلة والأمراض المزمنة . وأخيراً، أشاد علي حسن بكل العاملين بوزارة الخارجية وعلى رأسهم وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح ونائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله وأمين سر الفريق المعني بتنفيذ مشروع تعزيز دور وجهود الكويت في مجال حقوق الإنسان السفيرة أمل مجرن الحمد على حسن التنظيم والاهتمام بكبار السن وهذا ليس بغريب على دولة الكويت.. ولما لا وقائدها الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد حفظه الله قائداً للعمل الإنساني.

