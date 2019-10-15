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باقة ورد وشكر


يتقدم رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين السيد ابراهيم طاهر البغلي ونائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المدير العام السيد علي حسن واعضاء مجلس ادارة الجمعية وجميع العاملين بالجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بتقديم باقة ورد وشكر لكل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح ونائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله وامين سر الفريق المعني بتنفيذ مشروع تعزيز دور وجهود الكويت في مجال حقوق الانسان السفيرة امل مجرن الحمد وجميع العاملين في وزارة الخارجية على نجاح الندوة المتخصصة حول جهود دولة الكويت في رعاية كبار السن التي عقدت بمناسبة اليوم العالمي للمسنين في دولة الكويت.


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